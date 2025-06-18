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MLB》不喜歡大谷翔平先發回歸！ 「神之右手」：想看他健康快樂...

2025/06/18 10:31

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在昨天睽違663天重返投手丘且重拾二刀流，不過「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）卻不太樂見他以先發投手的身份回歸，同時解釋原因。

大谷翔平昨天對教士先發主投1局，用28顆球，最快球速來到100.2英里，被打2支安打，失掉1分自責分，沒有投出三振與保送，睽違663天重返投手丘有好的開始。在打擊面上，大谷翔平單場雙安，選到1次四壞保送吞下2K，打擊率重返3成。

今天傳奇神獸馬丁尼茲在社群軟體發文談到大谷的回歸，他直言自己不喜歡看到大谷翔平以先發投手的身分重返投手丘，理由是先發投手需要時間，需要掌控自己的節奏。但馬丁尼茲也解釋為何會這樣講：「我希望看到他能夠長時間在場上奮戰！我想要看到他快樂而且健康！」

馬丁尼茲也表達他希望大谷翔平轉戰牛棚的意願：「做為後援投手，他可以在2局維持球速在99到100英里！擔任先發投手對你身體的負擔很大。」

現年53歲的名人堂巨星馬丁尼茲是3屆塞揚得主，入選8屆全明星，5屆防禦率王，生涯476場出賽有409場先發，拿下219勝100敗，主投2827.1局，送出3154K。

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