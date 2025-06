MLB》鈴木誠也逆轉三分砲助小熊3連勝 暫居國聯打點第二多

鈴木誠也開轟。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出逆轉三分砲,本季第18轟出爐,幫助小熊最後以5比3擊敗釀酒人。小熊收下3連勝,目前以45勝28敗居國家聯盟中區第一。

釀酒人第2局靠柯林斯(Isaac Collins)的兩分砲先馳得點,小熊2局下大物麥特‧蕭(Matt Shaw)的適時二壘安打追回1分。

5局下小熊1出局攻占一、三壘,鈴木誠也逮中釀酒人投手派翠克(Chad Patrick)一顆94.8英里的伸卡球,揮出左外野逆轉三分砲。鈴木誠也本季第18轟出爐。

鈴木誠也開轟。(美聯社)

釀酒人6局上靠歐提茲(Joey Ortiz)的適時安,追至3比4。小熊新星「PCA」阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)8局下敲大號陽春彈,這是他本季第19轟,為小熊追加保險分。小熊最後收下3連勝。

小熊先發投手布朗(Ben Brown)先發5局失2分,摘本季第4勝。帕倫西亞(Daniel Palencia)1局無失分收本季第7次救援成功;派翠克5局失4分,吞本季第7敗。

小熊全場有8安,鈴木誠也有一發三分砲、另單場吞3次三振,賽後打擊率為0.261,整體攻擊指數(OPS)為0.853,目前以61分打點居國家聯盟第二多,僅次於大都會強打阿隆索(Pete Alonso)的63分打點。

Seiya Suzuki rockets this baseball to the bleachers@Cubs lead! pic.twitter.com/m7pyTdpEtT