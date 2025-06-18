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MLB》鈴木誠也逆轉三分砲助小熊3連勝 暫居國聯打點第二多

2025/06/18 11:05

鈴木誠也開轟。（法新社）鈴木誠也開轟。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出逆轉三分砲，本季第18轟出爐，幫助小熊最後以5比3擊敗釀酒人。小熊收下3連勝，目前以45勝28敗居國家聯盟中區第一。

釀酒人第2局靠柯林斯（Isaac Collins）的兩分砲先馳得點，小熊2局下大物麥特‧蕭（Matt Shaw）的適時二壘安打追回1分。

5局下小熊1出局攻占一、三壘，鈴木誠也逮中釀酒人投手派翠克（Chad Patrick）一顆94.8英里的伸卡球，揮出左外野逆轉三分砲。鈴木誠也本季第18轟出爐。

鈴木誠也開轟。（美聯社）鈴木誠也開轟。（美聯社）

釀酒人6局上靠歐提茲（Joey Ortiz）的適時安，追至3比4。小熊新星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）8局下敲大號陽春彈，這是他本季第19轟，為小熊追加保險分。小熊最後收下3連勝。

小熊先發投手布朗（Ben Brown）先發5局失2分，摘本季第4勝。帕倫西亞（Daniel Palencia）1局無失分收本季第7次救援成功；派翠克5局失4分，吞本季第7敗。

小熊全場有8安，鈴木誠也有一發三分砲、另單場吞3次三振，賽後打擊率為0.261，整體攻擊指數（OPS）為0.853，目前以61分打點居國家聯盟第二多，僅次於大都會強打阿隆索（Pete Alonso）的63分打點。

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