棒球》推廣台灣觀光 交通部長陳世凱日本甲子園開球

交通部部長陳世凱（後排左3）與中華職棒啦啦隊前進阪神甲子園推廣台灣觀光。後排右3交通部觀光署長周永暉，右2台灣虎航董事長黃世惠。（交通部提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署、台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團，昨（17日）在日本阪神甲子園球場舉辦「第7屆台灣日」活動，交通部長陳世凱、前旅日選手蕭一傑擔任開球嘉賓，中華職棒啦啦隊也到現場演出，展現台灣熱情與活力，以及台灣友善、多元的觀光形象。

交通部觀光署大阪辦事處、台灣虎航與日本阪神甲子園球場，十年前開始舉辦台灣日活動，每年選定一日賽事，現場設置台灣觀光主題展攤。中間曾因疫情中斷，今年邁入第7屆。

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今年適逢阪神虎球團創團90週年與2025年大阪世界博覽會舉辦期間，台灣日活動盛大舉辦。台灣虎航董事長黃世惠及曾效力阪神虎的前台灣旅日好手蕭一傑擔任First Pitch開球嘉賓，接續再由陳世凱擔任始球式投手。觀光署長周永暉也出席開球儀式，與黃世惠獻花給參賽球隊代表球員。

陳世凱前往開球，體現我國對日本市場推廣的高度重視。陳世凱表示，甲子園是許多棒球愛好者心中的夢想舞台，不僅見證過KANO嘉農隊感動人心的歷史，也象徵台日間長久的文化連結。他藉由活動，向現場貴賓與球迷發出誠摯邀請，來親身走訪台灣，體驗都市與自然共存、歷史與創新交織的旅遊魅力。

陳世凱指出，交通部將持續支持觀光署推動台日多元交流，特別是在運動觀光、學生交流、修學旅行與地方合作方面，建立更緊密夥伴關係。他也特地購買阪神虎Hello Kitty布偶作為這次友好行程的紀念。

重返甲子園球場的蕭一傑則表示，非常開心，能見到許多後輩們也讓他很感動；心情跟以前當選手時一樣，還是會緊張，也充滿期待和興奮。

陳世凱前往台灣觀光展攤與球迷互動，將持續加強在日推廣力道，深化市場分眾行銷。因應暑期旅遊旺季，觀光署規劃以修學旅行、郵輪觀光、高端旅遊、親子與美食主題進行推廣，並與日本旅行業協會合作辦理「野柳石光・夜訪女王」、「千人放天燈」等特色活動；另「台灣鐵道觀光攝影展」亦正於日本巡迴展出。

「台灣日」攤位提供旅遊資訊，並舉辦「遊台灣金福氣」抽獎、有獎徵答及社群打卡等活動，吸引球迷踴躍參與。觀光署也提醒，「遊台灣金福氣」抽獎活動延長至9月30日，持續吸引訪台旅客。阪神電鐵也於主要車站與列車車廂內設置宣傳海報，並同步推廣神戶—台中、桃園航班資訊，提供關西地區旅客便利赴台選擇。

第7屆阪神甲子園台灣日，交通部觀光署署長周永暉（左）﹑台灣虎航董事長黃世惠（右）在開球儀式上，分別獻花給阪神虎隊﹑千葉羅德選手，展現台日友好情誼。（交通部提供）

前旅日選手蕭一傑受邀參加第7屆阪神甲子園台灣日的開球儀式。（交通部提供）

交通部陳世凱部長受邀參加第7屆阪神甲子園台灣日的開球儀式。（交通部提供）

交通部陳世凱部長受邀參加第7屆阪神甲子園台灣日的開球儀式。（交通部提供）

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