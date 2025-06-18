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WNBA》克拉克遭打臉還被推倒！ 兩度上演火爆場面、3人遭驅逐

2025/06/18 11:29

〔體育中心/綜合報導〕WNBA印第安納狂熱隊今天在季中總裁盃（Commissioner's Cup）對陣康乃狄克太陽上演火爆場面，近期傷癒歸隊的狂熱隊當家球星克拉克（Caitlin Clark）被戳臉後推倒，後續雙方也在上籃時大動拳腳，最終有3人被驅逐出場，而比賽則由狂熱以88：71收下。

克拉克（手摀住臉）被戳臉還被推倒。（法新社）克拉克（手摀住臉）被戳臉還被推倒。（法新社）

事情發生在第三節，當時克拉克進攻時遭對手謝爾頓（Jacy Sheldon）打中臉部，克拉克被打後不滿上前推擠，隨後遭到太陽馬布雷（Marina Mabrey）推倒，雙方大起衝突。經過重播檢查，打臉的謝爾頓被吹1級惡意犯規，起衝突的克拉克與太陽查爾斯（Tina Charles）各吞一次技術犯規，馬布雷則因推人也吞下技術犯規。

第四節尾聲，換狂熱隊坎寧安（Sophie Cunningham）在太陽謝爾頓上籃時直接將他給扯下來，坎寧安直接被判二級惡意犯規遭驅逐出場，後續雙方馬上爆發衝突，而參與衝突的艾倫（Lindsay Allen）與謝爾頓都被判技術犯規，兩人都被驅逐出場。

本場比賽狂熱以88：71收勝，克拉克全場20分6助攻，投進4顆三分球，在專員盃拿下4勝1敗的狂熱，靠著亞特蘭大輸給紐約，取得總裁盃東區席次。

坎寧安二級惡意犯規遭驅逐出場。（法新社）坎寧安二級惡意犯規遭驅逐出場。（法新社）

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