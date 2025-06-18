「用堅持照亮夢想的路」 奧運金牌李洋6/21新營開講

奧運羽球金牌得主李洋6月21日將在台南新營文化中心演講。（文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕奧運羽球金牌得主李洋6月21日將在台南新營文化中心以「奪金之路 永不放棄」為主題，與民眾分享他的追夢歷程與奮鬥故事。當天中午12時30分開放免票入場，歡迎民眾見證這場充滿激勵與啟發的生命講座。

李洋與搭檔王齊麟在2021年東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌，寫下台灣羽壇歷史新頁；2022年榮獲第60屆「十大傑出青年」；2024年更成功在奧運男雙衛冕，成為史上首對完成連霸壯舉的男雙組合，締造令人動容的傳奇紀錄。

請繼續往下閱讀...

回首超過17年的羽球生涯，李洋坦言，從不被看好，到站上世界舞台，每一步都歷經重重挑戰。受傷、低潮與外界質疑未曾讓他止步，他始終懷抱信念與感恩之心，一路堅持到底。他深信：「懷抱感恩，是面對困難時最大的力量。」

李洋以行動證明：「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看得見希望。」

這場名人講座由新營青商會主辦，新營文化中心指出，李洋開講不僅是一段體育奮鬥史的分享，更是對生命態度的深刻詮釋。透過李洋的故事，期盼帶給在地青年、學生、創業者及懷抱夢想的群眾一個重要啟示：「成功從來不是偶然，而是一次次堅持與努力的累積，勇敢面對挑戰，堅定追尋夢想。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法