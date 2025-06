MLB》被對手故意砸人？大谷翔平挨觸身球 竟讓道奇教頭遭趕出場

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天與教士4連戰的第2場比賽,道奇日本巨星大谷翔平第3局挨觸身球後,裁判經討論後給予兩隊警告,道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)走上場表達不滿,就遭裁判驅逐出場。這也是羅伯斯本季首次被趕出場。這場比賽前4局打完,雙方形成3比3平手。

教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)此戰在3局上打擊時,道奇投手崔維諾(Lou Trivino)丟一顆95.4英哩伸卡球,砸到小塔提斯的背部形成觸身球,讓小塔提斯有些不悅。

3局下輪到道奇隊進攻時,大谷翔平面對教士先發投手瓦茲奎茲(Randy Vasquez),對方第一顆就丟內角近身壞球,而第二顆投93.8英哩的四縫線速球砸中大谷的右大腿,讓大谷痛得當場大叫。

大谷翔平挨觸身球。(今日美國)

現場4名裁判當下討論後,對兩隊都給予警告。這時羅伯斯對此不滿要上場抗議,就立即被三壘審吉布森(Tripp Gibson)驅逐出場,讓羅伯斯當下爆氣要找吉布森理論。

此外,道奇外野手帕赫斯(Andy Pages)昨天挨觸身球後,他認為教士先發投手席斯(Dylan Cease)是故意砸人。

