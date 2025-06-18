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MiLB》台灣「怪力男」李灝宇開轟+猛打賞 上演「準完全打擊」

2025/06/18 12:54

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣「怪力男」李灝宇今天上演「準完全打擊」，擊出陽春砲，這是他本季第5轟，單場3安猛打賞、貢獻2分打點，還跑出本季第9次盜壘成功。

李灝宇此戰擔任第一棒二壘手，首局就擊出中、左外野陽春砲，為球隊取得1比0的領先。李灝宇第二打席敲飛球出局，第三打席敲滾地球被刺殺，第四打席敲飛球被接殺。李灝宇第5打席敲內野安打上壘，接著盜上二壘。延長賽10局上，李灝宇敲出深遠飛球直擊中、右外野全壘打牆，形成三壘安打，進帳1分打點。老虎3A最後在延長賽11局以9比8擊敗雙城3A。

總計李灝宇全場6打數敲3安，包含本季第5轟，進帳2分打點，跑出1次盜壘成功，賽後打擊率為2成63，整體攻擊指數為0.775。李灝宇今天只差二壘安打，就能達成完全打擊。

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

效力巨人3A的台灣右投鄧愷威，今在第8局下登板後援面對天使3A，鄧愷威一上來就被敲二壘安打，雖然連續賞2次三振，鄧愷威被敲一壘安掉1分、接著又丟觸身球，讓對手攻占一、二壘，鄧愷威被天使3A打者卡瓦達斯（Niko Kavadas）擊出二壘安打失掉2分，最後鄧愷威用三振結束投球工作。巨人3A最後以12比10贏球

總計鄧愷威後援1局用29球，被敲3安失掉3分，賞3次三振，另有1次觸身球。鄧愷威本季出賽19場，戰績1勝1敗，賽後防禦率為6.07。

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

運動家2A的台灣好手莊陳仲敖今天先發面對道奇2A，首局被敲2安失掉1分。莊陳仲敖第3局遇到亂流，單局被敲4安，其中有2安是全壘打（包含一發三分砲），讓莊陳仲敖單局失掉4分。莊陳仲敖第4局、第5局都沒有掉分，但第6局又挨了一發陽春砲。

總計莊陳仲敖先發6局用87球，被敲9安包含3轟，失掉6分，賞5次三振、丟1次保送，吞本季第7敗，賽後防禦率為5.06。

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