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蔣萬安化身「騎手」慶中正運動中心整新！設首座器械皮拉提斯教室、泳池導AI防溺

2025/06/18 12:41

蔣萬安現場示範踩飛輪。（記者孫唯容攝）蔣萬安現場示範踩飛輪。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市中正運動中心擁有19年歷史，歷經半年封館整修，設施設備全面升級，將在6月20日正式營運，開設雙北運動中心「首座器械皮拉提斯教室」，台北市長蔣萬安今（18）日前往中正運動中心化身「騎手」，熱血猛踩飛輪，盼讓台北市規律運動的人口達到40%。

中正運動中心經歷全新整修，在6月13日起試營運，20日將正式對外開放，今天舉辦整新記者會，市長蔣萬安、青年發展基金會董事長董事長連勝文、體育局長游竹萍皆到場共襄盛舉，並當場跳熱舞，將「愛運動」氣氛的感染給市民朋友。

蔣萬安更化身熱血「騎手」，當場脫下外套踩上飛輪，這套飛輪更隱藏玄機，連結全國運動場館首見的儲能裝置，就能將運動的動能轉成電能，幫自己的手機、平板等3C充飽電，，未來也規劃將多餘電能儲存，運動之餘還能節能減碳，讓市民的汗水不白流。

中正運動中心整新後，除了在溫水游泳池導入AI防溺設施，還有引進電解鹽消毒系統，提升安全外還可以減少氯味；蒸氣室、烤箱、淋浴間全面翻新，增設親子淋浴間，打造性別友善空間；空氣槍射擊場也新增的全新電子靶；在雙北地區首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程等。

蔣萬安致詞時指出，開放免費試營運以來，已累計近2萬人次入場，社群平台上也充滿市民朋友分享開箱文，包括羽球場地優良、游泳池無氯氣味、健身房器材齊全且空間舒適、課程多元、教練專業等好評，顯見市民對新環境的期待與喜愛。

蔣萬安也說，台北市也推動設立第二運動中心，將成立9處特色運動館，規劃身心障礙朋友的友善環境，納入兒童體適的中心等，蔣萬安表示，預計明年新生館將完工，現有的12區運動中心，市府也教持續升級優化，目前南港運動中心正在整修，預計8月底試營運、9月正式營運，希望讓台北市規律運動的人口達到40%。

蔣萬安在記者會中熱舞。（記者孫唯容攝）蔣萬安在記者會中熱舞。（記者孫唯容攝）

蔣萬安出席中正運動中心整新記者會，會中騎單車飛輪。（記者孫唯容攝）蔣萬安出席中正運動中心整新記者會，會中騎單車飛輪。（記者孫唯容攝）

雙北運動中心「首座器械皮拉提斯教室」。（記者孫唯容攝）雙北運動中心「首座器械皮拉提斯教室」。（記者孫唯容攝）

中正運動中心整新記者會，市長蔣萬安（左四）、青年發展基金會董事長董事長連勝文（左五）到場共襄盛舉。（記者孫唯容攝）中正運動中心整新記者會，市長蔣萬安（左四）、青年發展基金會董事長董事長連勝文（左五）到場共襄盛舉。（記者孫唯容攝）

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