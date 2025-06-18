MLB》大谷翔平挨觸身球苦吞4K沒差！ 道奇打擊大戰退教士收4連勝

大谷翔平先發隔天打擊苦吞4K，還被觸身球K到。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇教士系列賽第2戰上演打擊大亂鬥，昨天登板敲雙安的大谷翔平，今天僅靠觸身球上壘還狂吞4K，但道奇打線夠力，靠著帕赫斯（Andy Pages）4安打雙響砲，以及史密斯（Will Smith）的超前轟，終場8：6擊敗教士，收下4連勝。

首局教士西茲（Gavin Sheets）適時安打助教士率先取得1：0領先，2下道奇馬恩西（Max Muncy）高飛犧牲打加上帕赫斯（Andy Pages）陽春砲助藍白軍2：1反超。3上教士阿拉耶茲（Luis Arraez）追平安加西茲高飛犧牲打以3：2再要回領先，4下帕赫斯單場雙響砲，用本場第2發陽春彈將比數扳成3：3平手。

請繼續往下閱讀...

AND THAT'S WHO ANDY PAGES IS! pic.twitter.com/oMfImbUf1m — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） June 18, 2025

6下，史密斯敲出2分砲超前後，道奇再連敲3支一壘安打再下一城，而道奇攻勢還沒結束，艾德曼（Tommy Edman）從松井裕樹手上敲出一支二壘安打再打進2分，道奇單局5分以8：3超前。7上教士布魯克斯（Trenton Brooks）2分砲追分，後續寇派克（Michael Kopech）又在滿壘時發生投手犯規，教士單局3分追到6：8剩下2分落後。

Will breaks the tie! pic.twitter.com/hjD8D6Jr69 — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） June 18, 2025

8上道奇派出左投班達（Anthony Banda）登板，他先被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲安後三振魏德（Tyler Wade），隨後再被強森（Bryce Johnson）敲安，接著三振掉狄亞茲（Elias Díaz）後選擇故意四壞保送小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），最後班達讓阿拉耶茲擊出界外飛球出局。

8下教士推出雷諾斯（Sean Reynolds）登板，他被帕赫斯敲安後解決赫南德茲（Enrique Hernandez），在保送艾德曼後被換下場，教士改派左投莫瑞亨（Adrian Morejon）來對決左打的大谷，他用100英里火球讓大谷站著不動被三振，接著再解決貝茲（Mookie Betts）解危。9上史考特（Tanner Scott）關門，連3天上場的他表現依舊絕好調，3上3下飆1K關門成功。

大谷翔平在昨天睽違663天登板投球後，今天打擊狀況不佳苦吞4K，在3下被對手觸身球擊中，總教練羅伯斯（Dave Roberts）上場抗議後遭到驅逐出場，大谷本場在6局與松井裕樹對決再次被三振，兩人近2次對決大谷都被三振，賽後打擊率下滑到2成96。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法