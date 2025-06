MLB》大谷翔平挨觸身球苦吞4K沒差！ 道奇打擊大戰退教士收4連勝

大谷翔平先發隔天打擊苦吞4K,還被觸身球K到。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇教士系列賽第2戰上演打擊大亂鬥,昨天登板敲雙安的大谷翔平,今天僅靠觸身球上壘還狂吞4K,但道奇打線夠力,靠著帕赫斯(Andy Pages)4安打雙響砲,以及史密斯(Will Smith)的超前轟,終場8:6擊敗教士,收下4連勝。

首局教士西茲(Gavin Sheets)適時安打助教士率先取得1:0領先,2下道奇馬恩西(Max Muncy)高飛犧牲打加上帕赫斯(Andy Pages)陽春砲助藍白軍2:1反超。3上教士阿拉耶茲(Luis Arraez)追平安加西茲高飛犧牲打以3:2再要回領先,4下帕赫斯單場雙響砲,用本場第2發陽春彈將比數扳成3:3平手。

