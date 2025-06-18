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MLB》轉戰灣區的德弗斯首場敲雙安1打點 巨人仍輸球吞3連敗

2025/06/18 14:08

德弗斯。（美聯社）德弗斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人前天透過一筆4換1交易，從波士頓紅襪手中換來明星強打德弗斯（Rafael Devers），這筆交易震驚全大聯盟。巨人今天在主場迎戰守護者之戰，德弗斯立即擔任先發第三棒指定打擊，全場2安1打點，但巨人最後以2比3輸球，吞下3連敗。

德弗斯來到巨人隊的首打席吞三振，但巨人隊首局靠史密斯（Dominic Smith）的適時安打先拿1分。守護者第3局靠黑吉斯（Austin Hedges）高飛犧牲打追平。

第3局巨人隊1出局攻占一壘，德弗斯揮出帶有1分打點的右外野二壘安打，這是他轉灣區的首安首打點，幫助巨人以2比1超前比數。但守護者桑塔納（Carlos Santana）4局上敲適時安追成2比2平手，第6局守護者阿里亞斯（Gabriel Arias）擊出超前陽春砲，再度助守護者要回領先。

守護者終結者克拉賽（左）驚險守成。（法新社）守護者終結者克拉賽（左）驚險守成。（法新社）

巨人打線後3局共出現5支安打，其中第9局下巨人有著1出局滿壘的大好得分機會，但史密斯（Dominic Smith）敲飛球出局，施密特（Casey Schmitt）吞再見三振，讓守護者終結者克拉賽驚險守成，巨人留下滿壘殘壘吞下敗仗。

巨人左投雷伊（Robbie Ray）主投6局失3分，吞本季第2敗。守護者先發投手切科尼（Slade Cecconi）5局失2分，收本季第2勝。

巨人打線全場10安，得點圈打擊卻是13支1。南韓好手李政厚此戰4打數1安、選到1次保送，賽後打擊率為2成65。

巨人輸球吞下3連敗，目前以41勝32敗居國聯西區第二，與國西龍頭道奇有3.5場勝差。

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