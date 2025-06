MLB》轉戰灣區的德弗斯首場敲雙安1打點 巨人仍輸球吞3連敗

德弗斯。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕舊金山巨人前天透過一筆4換1交易,從波士頓紅襪手中換來明星強打德弗斯(Rafael Devers),這筆交易震驚全大聯盟。巨人今天在主場迎戰守護者之戰,德弗斯立即擔任先發第三棒指定打擊,全場2安1打點,但巨人最後以2比3輸球,吞下3連敗。

德弗斯來到巨人隊的首打席吞三振,但巨人隊首局靠史密斯(Dominic Smith)的適時安打先拿1分。守護者第3局靠黑吉斯(Austin Hedges)高飛犧牲打追平。

第3局巨人隊1出局攻占一壘,德弗斯揮出帶有1分打點的右外野二壘安打,這是他轉灣區的首安首打點,幫助巨人以2比1超前比數。但守護者桑塔納(Carlos Santana)4局上敲適時安追成2比2平手,第6局守護者阿里亞斯(Gabriel Arias)擊出超前陽春砲,再度助守護者要回領先。

守護者終結者克拉賽(左)驚險守成。(法新社)

巨人打線後3局共出現5支安打,其中第9局下巨人有著1出局滿壘的大好得分機會,但史密斯(Dominic Smith)敲飛球出局,施密特(Casey Schmitt)吞再見三振,讓守護者終結者克拉賽驚險守成,巨人留下滿壘殘壘吞下敗仗。

巨人左投雷伊(Robbie Ray)主投6局失3分,吞本季第2敗。守護者先發投手切科尼(Slade Cecconi)5局失2分,收本季第2勝。

巨人打線全場10安,得點圈打擊卻是13支1。南韓好手李政厚此戰4打數1安、選到1次保送,賽後打擊率為2成65。

巨人輸球吞下3連敗,目前以41勝32敗居國聯西區第二,與國西龍頭道奇有3.5場勝差。

