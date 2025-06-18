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MLB》水手重砲超越賈吉獨居全壘打王！狂失8分的前道奇少主：很難堪

2025/06/18 14:23

紅襪畢爾勒被打爆。（路透）紅襪畢爾勒被打爆。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今天再次展現全壘打王本色，砲轟紅襪畢爾勒（Walker Buehler），用領先全大聯盟的第27轟，單場灌進6分打點，幫助球隊以8：0痛宰對手奪勝。

畢爾勒在去年投出世界大賽最後一球，但在與道奇奪下冠軍後轉身離開，跟紅襪簽下一張1年2105萬美元合約，而他也希望用這張合約在紅襪重新建立自己的身價，紅襪也希望透過他的加盟強化輪值。

不過目前這筆簽約都還沒達成雙方的需求，今天畢爾勒面對水手打線，在2下先是被菜鳥楊恩（Cole Young）敲出二壘安打掉分，隨後又被羅里敲出滿貫砲，單局狂失5分。4下又先連被敲2安，抓下1個出局數後又遭羅里二壘安打狙擊失掉7分，退場後接替的凱利（Zack Kelly）被敲出高飛犧牲打將他留下來的跑者送回。

總計畢爾勒3.1局就用93顆球，被打8安，失掉8分都是自責分，送出2K、4BB，賽後防禦率5.95，吞下本季第5敗。而水手先發沃（Bryan Woo）今天繳出7局僅被打1安，6K、2BB無失分好投，收穫本季第6勝，防禦率下降到3.12。羅里單場3安猛打，灌進6分打點，跑回2分，賽後打擊率2成66，攻擊指數高達0.998。

賽後畢爾勒自責：「在我們球隊正要開始向上並打出好表現時，我卻出現這樣子的失敗，感覺很差。我是被帶來這裡，希望能夠帶領球隊的老將，但卻繳出這樣的表現，這真的很煎熬也很難堪。」

水手羅里敲出領先大聯盟的第27轟。（美聯社）水手羅里敲出領先大聯盟的第27轟。（美聯社）

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