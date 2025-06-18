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MLB》阿庫尼亞超狂美技 讓228億強打索托的瑕疵跑壘成另類雙殺

2025/06/18 14:53

大都會強打索托（中）出現跑壘瑕疵。（路透）大都會強打索托（中）出現跑壘瑕疵。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕領著史上最貴7.65億美元（約新台幣228億）大約的大都會強打索托（Juan Soto），今天擊出陽春砲，但他在9局上的跑壘出現判斷瑕疵形成另類雙殺。大都會最後在延長賽10局下被勇士強打萊利（Austin Riley）敲再見高飛犧牲打，讓大都會吞4連敗。

索托首局擊出陽春彈，本季第14轟出爐。大都會打完8局上還以4比1領先，未料8局下大都會讓先發左投皮特森（David Peterson）續投，他先丟保送、被敲1安，留下無人出局一、二壘有人的局面。接替投球的大都會後援蓋瑞特（Reed Garrett）一上來被敲安，讓勇士攻占滿壘，雖然蓋瑞特連續抓到2個出局數，卻遭勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）敲清壘二壘安，讓雙方形成4比4平手。

9局上索托敲一壘安打上壘，下一棒的大都會強打阿隆索（Pete Alonso）敲右外野深遠飛球，被勇士右外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）美技沒收，索托當下要判斷這球是否為接殺或是界內球，因此跑壘時留在壘間，阿庫尼亞最後傳回一壘封殺，讓索托來不及回壘出局，形成另類雙殺。索托對一壘審希梅涅茲（Edwin Jimenez）過晚判定出局的決定感到不解。大都會最後在10局下被敲再見高飛犧牲打，吞下4連敗。

大都會強打索托（左）出現跑壘瑕疵。（路透）大都會強打索托（左）出現跑壘瑕疵。（路透）

紐約媒體《SNY》報導，索托賽後坦言，「我們依賴裁判，會等他們做出判決...目標是要觀察裁判，確認他做出的判決。我覺得他花了太長時間才做出判決，讓我陷入艱難的位置。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）認為，索托這次的跑壘情況，對於跑者來說不是一個容易的判斷。

索托認為，這就是比賽的一部分，必須從中吸取教訓，「當時是平手，我想至少上三壘或是得分，然後發生像這樣的事情，真的很艱難。」

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