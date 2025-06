MLB》道奇教頭直言對手就是故意砸大谷翔平 教士右投喊冤

大谷翔平挨觸身球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以8比6擊敗教士,全場出現3次觸身球,包含道奇日本巨星大谷翔平挨球吻,讓雙方出現一些火藥味。砸人的教士先發投手瓦茲奎茲(Randy Vasquez)賽後澄清,不是故意要砸到大谷翔平。

教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)今在3局上打擊時,道奇投手崔維諾(Lou Trivino)丟一顆95.4英哩伸卡球,砸到小塔提斯的背部形成觸身球,讓小塔提斯有些不悅。

輪到3局下大谷翔平打擊時,瓦茲奎茲第一顆就丟內角近身壞球,而第二顆投93.8英哩的四縫線速球砸中大谷的右大腿,讓裁判當下對雙方提出警告,道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)對此不滿要走上場理論,就被驅逐出場。這是羅伯斯本季首次、生涯第13次被趕出場。

道奇教頭羅伯斯(左)遭趕出場。(法新社)

瓦茲奎茲賽後受訪澄清,當時面對大谷翔平的策略是用速球攻擊內角,「那是我們計畫的一部分,要投內角球,我們也執行這個投球策略,這完全不是故意的。」

但羅伯斯賽受訪認為,教士隊絕對是故意砸大谷翔平,「我們佩服他們,因為他們打中大谷的腿,承認這事就好,我們就繼續向前進。這不是失投,我覺得這是有意的。不過,這也是棒球的一部分,我們都明白。」

對於被三壘審吉布森(Tripp Gibson)驅逐出場,羅伯斯說,「我只是想談談...我不認為雙方同時收到警告是合理的,我想知道他們的討論過程,我並不是情緒激動走上去,我只想知道原因,後來才意識到自己被趕出場。」

