MLB》道奇教頭直言對手就是故意砸大谷翔平 教士右投喊冤

大谷翔平挨觸身球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8比6擊敗教士，全場出現3次觸身球，包含道奇日本巨星大谷翔平挨球吻，讓雙方出現一些火藥味。砸人的教士先發投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）賽後澄清，不是故意要砸到大谷翔平。

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今在3局上打擊時，道奇投手崔維諾（Lou Trivino）丟一顆95.4英哩伸卡球，砸到小塔提斯的背部形成觸身球，讓小塔提斯有些不悅。

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輪到3局下大谷翔平打擊時，瓦茲奎茲第一顆就丟內角近身壞球，而第二顆投93.8英哩的四縫線速球砸中大谷的右大腿，讓裁判當下對雙方提出警告，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）對此不滿要走上場理論，就被驅逐出場。這是羅伯斯本季首次、生涯第13次被趕出場。

道奇教頭羅伯斯（左）遭趕出場。（法新社）

瓦茲奎茲賽後受訪澄清，當時面對大谷翔平的策略是用速球攻擊內角，「那是我們計畫的一部分，要投內角球，我們也執行這個投球策略，這完全不是故意的。」

但羅伯斯賽受訪認為，教士隊絕對是故意砸大谷翔平，「我們佩服他們，因為他們打中大谷的腿，承認這事就好，我們就繼續向前進。這不是失投，我覺得這是有意的。不過，這也是棒球的一部分，我們都明白。」

對於被三壘審吉布森（Tripp Gibson）驅逐出場，羅伯斯說，「我只是想談談...我不認為雙方同時收到警告是合理的，我想知道他們的討論過程，我並不是情緒激動走上去，我只想知道原因，後來才意識到自己被趕出場。」

Shohei Ohtani gets plunked and Dodgers fans are NOT happy pic.twitter.com/jIgA7aTsiD — Jomboy Media （@JomboyMedia） June 18, 2025

教士先發投手瓦茲奎茲。（路透）

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