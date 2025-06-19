徐若熙龍象大戰強碰魏碩成 今日賽事預告與轉播

味全龍先發投手徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟4場轉播，洋基隊戰天使，近期條紋軍吞下5連敗低潮，今天能終結低潮嗎？；另外還有大都會對決勇士、太空人面對運動家。

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最後一場是道奇續戰教士，道奇今天推出斯漢（Emmet Sheehan）掛帥先發，教士由科萊克（Stephen Kolek）迎戰，誰能拿下勝利呢，請球迷不要錯過轉播。

中職有3場轉播，富邦悍將在客場踢館台鋼雄鷹，派出李東洺與江承諺交手，樂天桃猿將在主場迎戰聯盟龍頭統一獅，威能帝將對決布雷克。

中信兄弟將在天母客場面對味全龍，上演土投大戰，由魏碩成強碰龍軍王牌「龍之子」徐若熙，味全自今日起各與中信、統一交手2場，由於兩隊戰績都領先味全，堪稱味全上半季最重要的4場賽事。

MLB

07：05 天使VS洋基 緯來體育、愛爾達體育2台

07：10 大都會VS勇士 愛爾達體育1台

10：00 太空人VS運動家 愛爾達體育2台

10：00 教士VS道奇 愛爾達體育1台、緯來體育

日本職棒

17：00 火腿VS巨人 DAZN1

中華職棒

18:30 兄弟VS味全 緯來體育、愛爾達體育2台

18:30 富邦VS台鋼 愛爾達體育1台

18:30 統一VS樂天 DAZN2

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