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足球》「八萬」王湘惠卸任女足工會理事長 李琇琴接棒盼持續為選手發聲

2025/06/18 16:17

女足工會今舉行理事長交接儀式，王湘惠（右3）卸任改由李琇琴（右4）接棒。（記者粘藐云攝）女足工會今舉行理事長交接儀式，王湘惠（右3）卸任改由李琇琴（右4）接棒。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女子足球員職業工會今天舉行第3屆理事長交接儀式，由首任理事長王湘惠交接給同為我國女足代表性球員之一的李琇琴，希望持續關注選手需求，推動制度改革與性別平權。

女足工會在2020年時成立，「八萬」王湘惠為首任理事長，她在任內帶領工會參與多項制度倡議，包含爭取國家隊選手合理津貼、性別同工同酬，呼籲協會安排完善的集訓設施、場地等，另外也多次對協會行政失誤以及性別待遇發聲，推動選手參與協會改革。

今天將交棒給下一位理事長，王湘惠說：「這是很感動的時刻，在選手這條路上遇過很多挑戰和不公，但我相信建立好的制度可以讓公平發生跟努力被看見，也可以運作得長久。」

王湘惠坦言，女足環境不比職籃、職棒，成立工會之初一度被質疑，「畢竟球員不習慣去爭取自己的權益，有許多球員沒有這樣的平台可以發聲，很開心成立女足工會後，大家可以站在同一陣線。」

女足工會今舉行理事長交接儀式，王湘惠（右3）卸任改由李琇琴（右4）接棒。（記者粘藐云攝）女足工會今舉行理事長交接儀式，王湘惠（右3）卸任改由李琇琴（右4）接棒。（記者粘藐云攝）

今天的交接儀式不少立委參與，職籃工會代表曾祥鈞、無任所大使劉柏君也出席觀禮。即將接下理事長重任，李琇琴表示，希望可以延續之前建立的制度，帶領工會的大家繼續努力。

過去李琇琴曾在國外俱樂部踢球，自己碰過合約問題，需要工會協助解決，讓她意識到工會存在的必要性。如今接下理事長一職，她認為，國家隊的出賽費、集訓津貼、訓練資源要更透明化，讓選手在挑戰世界舞台時不會有太多疑慮。

李琇琴提到，在王湘惠身上學到最多的是以身作則這件事，「這幾年她都是親力親為，學妹遇到問題，都很積極協助我們，也請工會幫助大家。我接下任務後，也想延續這樣的精神，在台灣踢球的女生很少，但不管是小學生還是退休的學姊，我們工會都會站在背後支持大家。」

女足工會今舉行理事長交接儀式，王湘惠（右）卸任改由李琇琴（左）接棒。（記者粘藐云攝）女足工會今舉行理事長交接儀式，王湘惠（右）卸任改由李琇琴（左）接棒。（記者粘藐云攝）

女足工會今舉行理事長交接儀式，多名立委和職籃工會代表曾祥鈞（右1）、無所任大使劉柏君（左二）都出席觀禮。（記者粘藐云攝）女足工會今舉行理事長交接儀式，多名立委和職籃工會代表曾祥鈞（右1）、無所任大使劉柏君（左二）都出席觀禮。（記者粘藐云攝）

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