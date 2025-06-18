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讓身障者也能擁抱海洋 「台灣無障礙海洋日」福隆登場

2025/06/18 16:26

輪椅夢公執行長陳國嘉。（明怡基金會、水上輪椅夢公園聯盟提供）輪椅夢公執行長陳國嘉。（明怡基金會、水上輪椅夢公園聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕為打破身障者親近海洋的物理障礙，讓水上活動成為日常，輪椅夢公園聯盟與明怡基金會攜手政府、企業及國際非營利組織，於福隆海水浴場正式啟動「台灣無障礙海洋日」行動計畫。這項創舉不僅將福隆打造為亞洲常態性無障礙水上活動據點的起點，更承諾將海洋的自由與自信帶給更多身障朋友，促進社會共融。

「台灣無障礙海洋日」計畫號召各界響應，將於2025年9月27日在福隆盛大舉辦，屆時預計有200名身障者體驗獨木舟與立槳活動，報名將於8月8日開放。主辦單位誠摯邀請大眾支持無障礙海洋政策、贊助設備或加入志工行列。

計畫旨在克服身障者與海洋之間的隔閡，將過去「不可能」的水上活動轉變為「日常」。透過在福隆導入輔助設備與訓練服務流程，目標是於2026年吸引1500名身心障礙者參與水上活動。

輪椅夢公園執行長陳國嘉回憶起2000年在澳洲黃金海岸的經驗，當時一條無障礙步道讓他能輕鬆抵達海邊，感受那份前所未有的幸福感，成為他推動台灣無障礙海洋的契機。

活動大使潘稚莠。（水上輪椅夢公園聯盟提供）活動大使潘稚莠。（水上輪椅夢公園聯盟提供）

受此啟發，團隊選定福隆海灘作為試點，因其擁有平穩海域與便捷交通。他們投入大量心力，測試多種無障礙地墊與輔具，並於2022年成功找出安全便捷的下水方式。隔年，超過千名身心障礙者從全台各地湧入福隆，體驗了生平第一次輕鬆下海的感動，許多人激動表示：「我70年來第一次碰到海水！」

明怡基金會創辦人張明正從趨勢科技執行長退休後，積極投入慈善，致力成為NPO的NPO。他與陳國嘉相識多年，在見證身障者藉由水上活動找回自信後，確信投入這項事業的正確性。除了長期資源贊助，張明正也希望能讓「台灣無障礙海洋日」走向國際，提升能見度。

活動大使、曾是體育選手的潘稚莠分享了她與海洋的動人故事。因血管動脈畸形導致脊椎損傷的她，儘管熱愛水上活動，生病後十多年來需由家人抱著才能下水。

此次在福隆的體驗，讓潘稚莠感觸良多，「現場沙灘鋪設著地墊讓我的輪椅能夠順利抵達獨木舟旁，教練們也使用移位機幫助我們安全便利地坐到獨木舟裡，心裡感動莫大的不同。」她強調，技術與輔具的進步是障礙者實現自由的橋樑，而非僅是「照顧」。潘稚莠也透露已開始接觸自由潛水，並渴望未來海岸邊能有更多友善的親水步道，讓她和家人一同享受海面風光。

這項「無障礙水域啟航」行動獲得亞太地區非營利組織的聯合響應，他們一致認為海洋無障礙是亞洲身障社群的共同渴望。福隆的示範點目標是建立一套可供亞洲各國參考的「以身心障礙者為中心」的水域休閒體驗解決方案，讓台灣成為此領域的先行者。

「台灣無障礙海洋日」記者會貴賓合影，左起明怡基金會創辦人張明正、海委會主委管碧玲。（明怡基金會、水上輪椅夢公園聯盟提供）「台灣無障礙海洋日」記者會貴賓合影，左起明怡基金會創辦人張明正、海委會主委管碧玲。（明怡基金會、水上輪椅夢公園聯盟提供）

海委會主委管碧玲表示，「無障礙海洋日」不僅著眼於提供身心障礙者親海場域，更放眼未來，期盼能將此理念推向國際，並帶動輔具與遊具產業的發展。目前政府正積極盤點並利用適合身心障礙者使用的漁港場域，打造遍及全台的親海據點。

此外，海洋委員會、交通部與新北市政府也將共同支持推動無障礙水上活動常態化，並已啟動福隆硬體無障礙設施的相關規劃，包括無障礙坡道與將水上輔助器材納入海域活動場地標準。未來潛力示範水域也在籌畫中，包括基隆和平島、高雄彌陀、屏東海口等地。

這項計畫不僅致力於打造友善的行動動線與親水空間，讓輪椅使用者也能輕鬆進出並安全參與各項活動，更安排專業教練協助每位參與者在安全中突破自我。

除了持續優化交通接送與無障礙設施，計畫更希望結合企業與NPO力量，讓親海活動成為身心障礙者的日常，甚至將台灣的成功經驗推向國際，開啟屬於身心障礙者的海洋時代。陳國嘉也向外界喊話：「歡迎大家今年9月27日，一同來福隆見證完整呈現的無障礙親海流程！」

「台灣無障礙海洋日」記者會貴賓合影。（水上輪椅夢公園聯盟提供）「台灣無障礙海洋日」記者會貴賓合影。（水上輪椅夢公園聯盟提供）

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