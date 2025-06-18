LLB》重挫台灣隊奪B組第一 日本教頭有話要說

台灣隊2勝1敗排第二，20日晚間6點將於準決賽交鋒A組第一韓國隊。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽今天（18日）進入第三天賽程，同為2勝的台灣隊與日本正面交鋒爭奪B組龍頭，台灣隊在1、2、4、5局攻佔到三壘都無功而返，反觀日本首局攻下4分後，後面局數得點圈都有效把握，終場日本就以7：1擊敗台灣隊，在B組三連勝取得第一名寶座，台灣隊2勝1敗排第二，20日晚間6點將於準決賽交鋒A組第一韓國隊。



台灣隊首局靠保送、安打、野選形成無人出局滿壘大好機會，不過日本隊先發投手石井大翔扛住壓力連拿3個出局數安全下庄，氣勢因此轉換，日本隊1局下連續選到3個保送形成滿壘，緊接著又是3支安打串聯攻下4分。



2局上台灣隊一度攻佔三壘，可惜無功而返，反倒3局下日本再添1分；4局同樣劇本再度發生，台灣隊1出局一、三壘有人大好機會卻敲出雙殺打，無法進帳分數，下半局日本馬上反攻，單局3支安打加2次保送再下2分，日本擴大領先7：0。



台灣隊7局上最後反攻靠捕手傳球失誤突破鴨蛋，但僅此1分，終場日本就以7：1擊敗台灣隊，在B組三連勝取得第一名寶座，將於20日準決賽交手A組第二菲律賓；台灣隊2勝1敗排B組第二，將交鋒A組第一大魔王韓國隊。



日本總教練行木貴之指出首局是勝負關鍵，「滿壘時我們守下來，氣勢就轉到我們這邊。打線串聯、守備也很穩定，小朋友把平常訓練的都做出來，是三場比賽中表現最好的一場。」



對於台灣隊多次攻佔三壘卻未得分，他強調平時針對這類情況有特別訓練，「投手知道不用緊張，後面有守備支援，我們強調『攻擊型守備』，孩子們有強大心理素質，把關鍵守下來。」



本場2打數2安、貢獻3分打點的寺田大智成為致勝功臣，他賽後說，「每次輪到我打擊都是得分機會，我就把握契機幫隊友送回來。第一球通常比較好打，我就積極揮擊，之後不管是危機還是機會，我都會穩定發揮自己角色。」

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