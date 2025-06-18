TPBL冠軍賽》林書豪找回手感貢獻14分 國王打完上半場領先海神

林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL總冠軍賽第2戰今在新莊體育館登場，新北國王上半場靠林書豪、沃許本都拿14分，前兩節打完以52：41領先高雄海神。

林書豪首戰遭嚴防手感不佳僅拿12分，但國王靠曼尼高22分、21籃板、6助攻全能表現，以100：89擊退海神開紅盤，希望能扳回一城的海神今變陣，換下摩爾斯改讓艾德上陣，他上次出賽已是季後賽首輪面對夢想家G1的5月29日。

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國王今開賽就拉出10：0猛烈攻勢，海神開打3分鐘後才靠胡瓏貿外線破網得分開張，不過隨後手感仍沒有起色，國王首節多點開花，其中林書豪貢獻9分，帶著31：12的優勢進入次節。

海神次節在蘇文儒帶領下拉出15：8攻勢反擊，倒數2分27秒威勝飆進個人此役第一顆三分球，助隊追到36：46，不過國王此節尾聲靠曼尼高補扣得手，打完上半場仍取得52：41領先。

國王上半場投籃命中率47.2%，全隊2人得分超過雙位數，年度MVP林書豪與年度洋將沃許本各有14分進帳，海神投籃命中率34.1%，蘇文儒拿全隊最高12分。

蘇文儒。（記者林正堃攝）

曼尼高與胡瓏貿爭球。（記者林正堃攝）

沃許本。（記者林正堃攝）

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