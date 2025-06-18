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羽球》年薪破20億韓圓！ 無敵球后安洗瑩將簽南韓史上最貴合約

2025/06/18 22:05

安洗瑩。（資料照，美聯社）安洗瑩。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據南韓媒體《NoCutNews》報導指出，南韓球后安洗瑩將與知名贊助商「Yonex」簽下年薪超過20億韓圓（約新台幣4293萬元）的鉅額合約，超越南韓「羽球男神」李龍大，成為南韓羽壇史上最貴合約。

安洗瑩自2023年展現驚人的統治力，該年豪取10冠，包括世錦賽與亞運金牌，創下女單史上單季最多冠的紀錄更一舉登上世界球后寶座，並榮膺羽壇年度最佳女運動員，安洗瑩更在2024年勇奪巴黎奧運女單金牌，她也成為自1996年方銖賢之後，相隔28年在奧運女單奪金的南韓好手。安洗瑩本季持續主宰女單賽場，至今打出32勝1敗的超狂表現，先前一度拉出27連勝，今年已豪取5座冠軍。

根據南韓媒體《NoCutNews》報導指出，安洗瑩已經收到南韓羽球國家隊官方贊助商「Yonex」提出複數年合約的提案，年薪超過20億韓圓，目前只剩下最終細節協調，實質上已進入簽約倒數階段。在南韓羽協允許個人贊助的情況下，這份合約將刷新南韓羽球史上的最貴合約紀錄，預計將超越2008年北京奧運混雙金牌、名人堂球星李龍大，當年與Yonex簽下年薪超過10億韓圓的合約。

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