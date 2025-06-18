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台塑盃女網》林芳安雙打搶十逆轉勝 地主最後希望晉8強

2025/06/18 21:17

林芳安。（四維體育推廣教育基金會提供）林芳安。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台塑盃國際女網賽「台灣內戰」，20歲新星林芳安攜手南韓搭檔金多彬後來居上，4：6、7：6（7：3）、10：0大逆轉同胞組合林郁晨／蔡侑芩，「台韓聯軍」開胡晉級雙打8強，林芳安也成為首站單、雙打碩果僅存的最後地主希望。

初生之犢的林芳安，在台北市網球中心延續單打爆冷開胡的氣勢，今與南韓金恩盃國手金多彬克服熱機稍慢先丟首盤的劣勢，次盤歷經搶7拉鋸扳回一城，決勝搶十火力全開橫掃10分，激戰近2小時險勝林郁晨／蔡侑芩，單、雙打都安抵次輪。林芳安明天面臨單日2連戰的嚴苛考驗，單打16強先對決南韓第5種子李恩慧；緊接著雙打8強遭遇南韓第3種子人馬白多娟／李恩慧，年輕台將期許延續這股氣勢，再接再厲爆冷奏捷。

女單戰況，外卡楊亞依初登場對決實力堅強的南韓第2種子朴秀鉉，次盤雖救回7個賽末點，但搶7錯失3：0領先機會，終以3：6、6：7（ 4：7）惜敗，加上昨天女雙首戰奮戰至搶10未能翻盤，令前「台灣一姊」相當扼腕，只能汲取經驗下週第2站再出發。蔡宇甯首輪以3：6、1：6不敵日本頭號種子清水綾乃；至於會外賽2連勝闖入的盧曼琳，強碰南韓具姸玗臨場失常，2個0：6吞敗。

楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）

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