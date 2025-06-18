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TPBL冠軍賽》林書豪21分但犯滿離場 海神大逆轉國王扳回一城

2025/06/18 21:29

海神大逆轉國王扳回一城。（記者林正堃攝）海神大逆轉國王扳回一城。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL總冠軍賽第2戰今在新莊體育館登場，高雄海神克服最多19分落後，團隊6人得分超過雙位數，聯手以99：91逆轉新北國王，系列賽形成1：1平手。

國王上半場靠年度MVP林書豪與年度洋將沃許本各拿14分，打完前兩節以52：41領先高雄海神，海神此役變陣，自5月29日再度出賽的艾德上半場拿5分，全隊最高為蘇文儒的12分。

上半場三分球23投僅7中的海神易籃後逐漸找回外圍準星，第三節團隊三分球9投5中，除艾德單節獨攬9分外，蘇文儒此節槍響前在林書豪防守下急停跳投放進壓哨2分，助隊反倒以72：71領先進入決勝節。

蘇文儒。（記者林正堃攝）蘇文儒。（記者林正堃攝）

蘇文儒第3節結束前投進壓哨球，開啟海神逆轉契機。（記者林正堃攝）蘇文儒第3節結束前投進壓哨球，開啟海神逆轉契機。（記者林正堃攝）

海神決勝節乘勝追擊，威勝和克雷格輪流得手，一度取得90：81領先，國王隨後靠林書豪飆進三分球止血，奧帝倒數3分17秒外線破網，幫助國王追到87：90，不過林書豪在最後2分52秒累積6次犯規離場，留下21分、8籃板、6助攻成績單。

蘇士軒接下來2罰俱中助國王追到89：91，但隨後曼尼高也犯滿離場，讓主場球迷激憤不已，接著艾德、陳懷安輪流得手幫助海神擴大領先，李愷諺追分階段關鍵2罰失手，海神終場就以8分差收下勝利。

海神今團隊命中率44.6％，上役僅33.3%的罰球命中率此役修正至61.3%，艾德與克雷格都有17分演出，威勝拿下13分，蘇文儒與于煥亞都有14分進帳。

國王方面，一哥林書豪拿下全隊最高21分，沃許本17分次之，奧帝與曼尼高各拿11分，李愷諺10分演出，林書緯拿下9分，全隊出現24次失誤。

于煥亞。（記者林正堃攝）于煥亞。（記者林正堃攝）

艾德。（記者林正堃攝）艾德。（記者林正堃攝）

威勝。（記者林正堃攝）威勝。（記者林正堃攝）

克雷格。（記者林正堃攝）克雷格。（記者林正堃攝）

海神大逆轉國王扳回一城。（記者林正堃攝）海神大逆轉國王扳回一城。（記者林正堃攝）

海神大逆轉國王扳回一城。（記者林正堃攝）海神大逆轉國王扳回一城。（記者林正堃攝）

林書豪6犯畢業，懊惱離場。（記者林正堃攝）林書豪6犯畢業，懊惱離場。（記者林正堃攝）

林書豪6犯畢業，懊惱離場。（記者林正堃攝）林書豪6犯畢業，懊惱離場。（記者林正堃攝）

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