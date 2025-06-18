中職》林智平關鍵安打！中信兄弟戰績關鍵期苦吞3連敗

林智平單場3安猛打賞、包括6局上2分打點超前分安打，幫助桃猿4:2贏球。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕補賽週戰績關鍵期，中信兄弟和樂天桃猿都想逆勢爭半季冠軍，雙方今天交手，兩位洋投黃博多、霸鉧德都只撐5局，桃猿隊老將林智平單場3安猛打賞、包括6局上2分打點超前分安打，幫助桃猿4:2贏球，而中信兄弟在6連戰的前2戰都苦吞敗仗，近期3連敗。

樂天桃猿首局單局雙安但未能得分，中信兄弟則是3局下有攻勢，岳政華敲安後，宋晟睿的三壘打帶有打點，許基宏滾地球打下另1分。

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樂天4上反攻，首位打者林泓育敲安開啟攻勢，余德龍接著擊出滾地球，一路滾到三壘壘包前都還是界內，形成內野安打。成晉、林政華接連安打，樂天宣告追平比分。

5局上，林智平擊出的強勁滾地球擊中投手丘，差點打中黃博多，形成內野安打，也讓黃博多前5個半局都讓首位打者上壘。該半局，樂天桃猿未有得分進帳。

兄弟洋投黃博多僅投5局就用92球，6局起交給牛棚，陳冠穎登板卻遭李勛傑敲安、保送林政華，2出局後被林子偉擊出內野安打後退場。接手的蔡齊哲遭林智平擊出安打，帶有2分打點，猿隊取得領先。

9局上，謝榮豪登板，被林泓育、張閔勛接連安打，猿隊戰術失敗間接導致沒能搶分。9局下，代打王威晨從陳柏豪手中選到保送，2出局後，張志豪遭三振，比賽結束。

霸鉧德。（記者廖耀東攝）

黃博多。（記者廖耀東攝）

宋晟睿。（記者廖耀東攝）

許基宏。（記者廖耀東攝）

成晉。（記者廖耀東攝）

林政華。（記者廖耀東攝）

林智平。（記者廖耀東攝）

陳柏豪。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿4:2勝中信兄弟。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿4:2勝中信兄弟。（記者廖耀東攝）

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