路跑》三商盃公益路跑開始報名！RPG遊戲× ESG永續 一同跑向更好未來

三商盃路跑開始報名。（主辦單位提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025年「第36屆三商盃公益路跑」即日起開放報名。今年的三商盃公益路跑由三商美邦人壽主辦，以「RE:START」主題出發，結合遊戲玩家與實境RPG概念，打造前所未有的沉浸式路跑體驗；此外，活動更融入ESG永續理念，不僅規劃減碳市集，活動贈品更響應環境友善，鼓勵減少資源浪費，邀請全民2025/11/1（六）在新北市八里區十三行文化公園一起健康開跑，三商美邦人壽保戶還能憑報名優惠碼折扣100 元。

第36屆三商盃公益路跑活動以「RE:START」為題，除象徵給予跑者全新路跑體驗，主辦單位三商美邦人壽更將活動結合「環保永續」理念，選在擁有廣闊綠地的新北市八里區十三行文化公園舉辦，鄰近的「挖子尾自然保留區」可說是紅樹林濕地生態觀察教室，活動當日除了挑戰路跑賽事，跑者更可安排一場親子共遊的生態之旅；此外，為落實永續概念，本次報名不僅可獲得寶特瓶紗製作的紀念跑衣、可重複使用的保溫袋等，完賽贈品更有象徵綠色希望的「永續種子鉛筆」，還有用回收木打造的專屬完賽獎牌，讓地球資源再次「RE:START」。

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本屆賽事共規劃「3K組」、「3K親子組」及「10K組」等三組別，其中3K組首創「分岔關卡」趣味賽制，於賽道中設立3個關卡，由NPC引導參賽者做出選擇，再依每位跑者的選擇結果，於完賽時獲得不同的完賽證書！為讓家長跟小朋友共同體驗路跑而設立的「3K親子組」，除親子報名優惠外，更能額外獲得限量的三商Boby專屬好禮；而熱血沸騰的10K組則安排「急速挑戰」限時抽獎，越早抵達終點將有越多抽獎品項選擇，增添活動的趣味及挑戰性！

除了路跑的主線任務外，活動現場也將設置多元豐富的支線任務，如鼓勵跑者發揮創意，使用回收材料Cosplay為最有型的「再生戰士」，以及大人小孩能一同參與的「金牌神射手」鐳射槍戰、結合環保教育的「地球智囊團」解謎遊戲、攤位闖關等活動，推廣綠色生活的「減碳市集」，讓跑者在賽後可輕鬆使用市集消費券補充能量，自備環保餐具更能享額外優惠。

「第36屆三商盃公益路跑」自即日起報名至2025/8/27止（額滿則提早結束），邀請大家一同響應低碳運動風潮，加入「RE:START」路跑行列，在這場有趣的冒險旅程中，跑出屬於自己的新起點、跑向更好的未來。

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