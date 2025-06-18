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網球》曹家宜接受禁賽1年處分：若知感冒藥有禁藥成分絕不服用

2025/06/18 23:02

曹家宜。（資料照）曹家宜。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對今年元月感冒誤服禁藥案件，遭到國際網球誠信機構（ITIA）禁賽12個月，21歲的曹家宜透過社群回應，尊重相關判決結果，並強調當初若知道感冒藥有禁藥成分，自己絕對不會服用。

「雖覺得惋惜，但與團隊討論後決定尊重這次判決結果。」曹家宜解釋，去年底赴奧克蘭參賽前幾天，因類似感冒症狀感到不適，服用之前在日本藥妝店購買的「大正感冒藥A （Taisho Cold A） 」，希望好轉並避免傳染給雙打搭檔，當時未意識到平時常見的感冒藥會含有禁用的甲基麻黃鹼（Methylephedrine），「身為職業運動員，沒有仔細確認自己所服用藥品的成分，是我不可推卸的責任。我會遵循運動禁藥規範中的規定：『無論在任何情況下，選手都必須為其體內檢出的禁用物質負責。』」

曹家宜接受ITIA提出的處分，也願意為這次疏忽承擔應有的代價，期待明年重返賽場她再次強調：「若知道Taisho Cold A含禁用物質，我絕對不會服用，更不曾想過以此方式來獲得不公平的競爭優勢。未來，我將更謹慎了解並確認所有藥品、營養品與補充品的成分與補充方式。我也希望能夠透過自己的經歷，提醒選手們具備運動禁藥相關知識的重要性，不要因為一時的疏忽，而讓自己的努力付諸流水。」

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