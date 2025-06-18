TPBL冠軍賽》在林書豪面前投進壓哨球 蘇文儒：沒有管防守者是誰

蘇文儒第3節結束前投進壓哨球，開啟海神逆轉氣勢。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕海神今在TPBL總冠軍賽第2戰以99：91逆轉國王，蘇文儒攻下本土最高14分，還在第3節鐘響前於林書豪防守下投進壓哨球，開啟海神逆轉契機，他賽後表示，在場上沒有管防守者是誰，就是努力把握機會。

蘇文儒本季在海神打出生涯年，一舉囊括TPBL聯盟年度進步獎、年度防守第一隊、年度第二隊，今上半場攻下全隊最高12分，全場繳出14分，與于煥亞並列全隊本土最佳。

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海神今在第三節打出31：19猛攻，包括蘇文儒在此節鐘響前在林書豪防守下急停跳投放進壓哨2分，助隊反倒以72：71領先進入決勝節，也是一度落後多達19分的海神此役首度取得領先。

賽後被問及逆轉氣勢的關鍵一擊，蘇文儒表示，「在場上沒有管防守者是誰，只要是自己的機會就要把握住，當時因為沒剩多少時間，如果再傳球就會是失誤，所以就給自己一點信心去挑戰，後來才知道是超前那顆球，滿亢奮的。」

海神此役變陣收到效果，回歸的艾德在個人第二場季後賽攻下17分、7籃板，他坦言久未出賽，上場花了一點時間才找到狀態，「我們一開始沒有打得很好，但我們重新找回狀態，我為團隊感到驕傲。」

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