晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL冠軍賽》在林書豪面前投進壓哨球 蘇文儒：沒有管防守者是誰

2025/06/18 23:09

蘇文儒第3節結束前投進壓哨球，開啟海神逆轉氣勢。（記者林正堃攝）蘇文儒第3節結束前投進壓哨球，開啟海神逆轉氣勢。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕海神今在TPBL總冠軍賽第2戰以99：91逆轉國王，蘇文儒攻下本土最高14分，還在第3節鐘響前於林書豪防守下投進壓哨球，開啟海神逆轉契機，他賽後表示，在場上沒有管防守者是誰，就是努力把握機會。

蘇文儒本季在海神打出生涯年，一舉囊括TPBL聯盟年度進步獎、年度防守第一隊、年度第二隊，今上半場攻下全隊最高12分，全場繳出14分，與于煥亞並列全隊本土最佳。

海神今在第三節打出31：19猛攻，包括蘇文儒在此節鐘響前在林書豪防守下急停跳投放進壓哨2分，助隊反倒以72：71領先進入決勝節，也是一度落後多達19分的海神此役首度取得領先。

賽後被問及逆轉氣勢的關鍵一擊，蘇文儒表示，「在場上沒有管防守者是誰，只要是自己的機會就要把握住，當時因為沒剩多少時間，如果再傳球就會是失誤，所以就給自己一點信心去挑戰，後來才知道是超前那顆球，滿亢奮的。」

海神此役變陣收到效果，回歸的艾德在個人第二場季後賽攻下17分、7籃板，他坦言久未出賽，上場花了一點時間才找到狀態，「我們一開始沒有打得很好，但我們重新找回狀態，我為團隊感到驕傲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中