不滿大谷翔平挨觸身球 球迷灌爆教士投手IG

道奇昨日與教士4連戰的第2場比賽上演大亂鬥，包含道奇巨星大谷翔平（見圖）和教士一哥小塔提斯都遭到觸身球伺候，場面火藥味十足。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕道奇昨日與教士4連戰的第2場比賽上演大亂鬥，包含道奇巨星大谷翔平和教士一哥小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）都遭到觸身球伺候，場面火藥味十足，許多球迷質疑教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。

許多球迷質疑，教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）打到大谷翔平的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。（圖擷自IG）

道奇昨日與教士的第2場比賽爆發3次觸身球保送，在2局上半時，教士隊打者小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇投手崔維諾（Lou Trivino）一顆伸卡球砸到背部。在3局下半時大谷翔平則是被瓦茲奎茲一顆內角球擊中大腿，引發道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）衝上場理論，質疑是報復球，結果羅伯茲遭到裁判驅逐。

請繼續往下閱讀...

許多球迷質疑，教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）打到大谷翔平的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。（圖擷自IG）

在賽後賽後羅伯茲依舊表示，那球明顯不是失控、而是故意的，瓦茲奎茲則強調當時只是要投一顆內角速球，只是沒把球控制好。教士總教練席爾特（Mike Shildt）也解釋，瓦茲奎茲只是想要把球投進內角，但卻失控滑掉了。

在賽後許多球迷也湧入瓦茲奎茲的IG留言洗版，怒嗆瓦茲奎茲「Dirty player」、「trash pitcher」，且除了英文外，也不乏有許多日文及中文留言，截止今上午7點留言數已超過1100則。

在 Instagram 查看這則貼文 MDR Sports Management（@mdrsportsmanagement）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法