晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

不滿大谷翔平挨觸身球 球迷灌爆教士投手IG

2025/06/19 07:15

道奇昨日與教士4連戰的第2場比賽上演大亂鬥，包含道奇巨星大谷翔平（見圖）和教士一哥小塔提斯都遭到觸身球伺候，場面火藥味十足。（美聯社）道奇昨日與教士4連戰的第2場比賽上演大亂鬥，包含道奇巨星大谷翔平（見圖）和教士一哥小塔提斯都遭到觸身球伺候，場面火藥味十足。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕道奇昨日與教士4連戰的第2場比賽上演大亂鬥，包含道奇巨星大谷翔平和教士一哥小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）都遭到觸身球伺候，場面火藥味十足，許多球迷質疑教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。

許多球迷質疑，教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）打到大谷翔平的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。（圖擷自IG）許多球迷質疑，教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）打到大谷翔平的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。（圖擷自IG）

道奇昨日與教士的第2場比賽爆發3次觸身球保送，在2局上半時，教士隊打者小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇投手崔維諾（Lou Trivino）一顆伸卡球砸到背部。在3局下半時大谷翔平則是被瓦茲奎茲一顆內角球擊中大腿，引發道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）衝上場理論，質疑是報復球，結果羅伯茲遭到裁判驅逐。

許多球迷質疑，教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）打到大谷翔平的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。（圖擷自IG）許多球迷質疑，教士投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）打到大谷翔平的觸身球疑似是故意報復，在賽後灌爆瓦茲奎茲的IG。（圖擷自IG）

在賽後賽後羅伯茲依舊表示，那球明顯不是失控、而是故意的，瓦茲奎茲則強調當時只是要投一顆內角速球，只是沒把球控制好。教士總教練席爾特（Mike Shildt）也解釋，瓦茲奎茲只是想要把球投進內角，但卻失控滑掉了。

在賽後許多球迷也湧入瓦茲奎茲的IG留言洗版，怒嗆瓦茲奎茲「Dirty player」、「trash pitcher」，且除了英文外，也不乏有許多日文及中文留言，截止今上午7點留言數已超過1100則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中