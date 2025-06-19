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MLB》紅襪王牌左投6局優質好投勝水手 累計125K居聯盟三振王

2025/06/19 08:44

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客水手的紅襪，進行3連戰的最後1場比賽，靠著王牌左投克羅切（Garrett Crochet）6局再繳優質好投的情況下，幫助球隊以3：1收下勝利，近12場比賽拿下9勝，雙方在本季例行賽的6場交手以各拿3勝坐收。

紅襪22歲大物內野手梅耶爾（Marcelo Mayer）在2局上半，相中卡斯提歐（Luis Castillo）的速球一棒轟過右外野形成陽春全壘打先馳得點。4局上輪到「故事哥」史托瑞（Trevor Story）跳了出來，在一壘有人的情況下，咬中內角低伸卡球扛出中左外野兩分砲，幫助球隊再添分數。

投手部分，克羅切雖在2下三壘有人時發生暴投失分，但最後仍把傷害降到最低，並在之後的局數壓制對手力保不失，總計用了96球完成6局，被敲出6支安打僅掉1分，送出8次三振且沒有任何保送，防禦率降至2.20，且目前累計125次奪三振名列聯盟三振王。

克羅切下場後，紅襪牛棚接力派出惠特洛克（Garrett Whitlock）、查普曼（Aroldis Chapman）與韋瑟特（Greg Weissert）封鎖對手，未讓對手擊出任何一支安打，最終守下勝利，也讓克羅切拿下本季第7勝。

克羅切今日主投6局僅失1分，拿下本季第7勝，並暫居聯盟三振王。（美聯社）克羅切今日主投6局僅失1分，拿下本季第7勝，並暫居聯盟三振王。（美聯社）

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