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NBA》「真的很奇怪...」詹姆斯不爽了 批評不該崇尚「冠軍戒文化」

2025/06/19 09:16

詹姆斯。（資料照，美聯社）詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日公開批評「冠軍戒文化」，認為奪冠是「團隊的成就」，不該用來衡量球員的價值。

詹姆斯在與奈許（Steve Nash）共同主持的《Mind the Game》播客節目中說道：「挑剔某位球員只因為他沒能贏下團隊的比賽，我不知道這個想法從哪來的，這真的很奇怪。」

身為歷史得分王的詹姆斯，目前22年職業生涯中10度打進冠軍賽，抱走4冠，拿下4座總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。

詹姆斯舉例多名未曾奪冠，但同樣歷史留名的傳奇球員，「我不明白為什麼這個話題在這項運動中會被這麼熱烈地討論，為什麼這成了衡量一切的終極指標，好像你沒拿過冠軍，你就不是一個偉大的球員，又或者只拿過1枚戒指，就不能和某些人相提並論...難道艾佛森（Allen Iverson）、巴克利（Charles Barkley）、奈許他X的還不夠厲害嗎？」

「就好像『喔，他們不能和那些人一起被提及，因為那些人拿過1、2個冠軍戒』，對我來說這真的很奇怪。」詹姆斯說道。

詹姆斯持續闡述自身觀點，「我不明白這個觀念是從哪來的，也不知道是怎麼開始的。我只是希望大家能更懂得欣賞那些球員們所取得的成就，以及他們所付出的努力。」

詹姆斯認為，如果換個討論方式會比較恰當，「冠軍戒是團隊的成就，應該要是『這支球隊是最偉大球隊』，類似這樣的討論。」

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