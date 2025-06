MiLB》力拚重返大聯盟！藍鳥塞揚薛哲復健賽4.1局狂飆8K無失分

薛哲今復健賽先發主投4.1局無失分,並送出8次三振。(圖片取自藍鳥3A官方X)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥40歲三屆塞揚強投薛哲(Max Scherzer)今日進行第2場復健賽,面對紅襪3A主投4.1局狂飆8K無失分,恢復狀態相當優異。

本季以1年1500萬美元(約新台幣4.4億)加盟藍鳥的薛哲,今年開季僅出賽1場就因右手拇指發炎被放進15天傷病名單,並之後再轉至60天傷病名單,直到美國時間13日才正式開始復健賽,當時面對守護者3A投4.1局掉2分,用球數56球。

薛哲今天首局的投球僅因保送讓對手上壘,第2局還連續送出3次三振展現超強壓制力,不過在3局下半遭遇亂流,面對首棒打者麥克唐納(Tyler McDonough)先是被敲安,之後又因投手犯規讓對手攻佔得點圈,所幸最後靠著隊友守備以及自身的K功化解危機。

4局下半,縱使薛哲因觸身球及四壞保送形成一二壘有人局面,但最後還是力保不失,5下續投時三振掉麥克唐納抓下第1個出局數後,教練團選擇啟用牛棚,讓薛哲今天的工作到此告一段落。

薛哲今日用75球投完4.1局,其中48顆為好球,僅被敲出1支安打且無失分,送出8次三振與2次保送,最快球速94.2英里(約151.6公里),持續朝重返大聯盟努力。

