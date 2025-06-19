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MiLB》力拚重返大聯盟！藍鳥塞揚薛哲復健賽4.1局狂飆8K無失分

2025/06/19 09:35

薛哲今復健賽先發主投4.1局無失分，並送出8次三振。（圖片取自藍鳥3A官方X）薛哲今復健賽先發主投4.1局無失分，並送出8次三振。（圖片取自藍鳥3A官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥40歲三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今日進行第2場復健賽，面對紅襪3A主投4.1局狂飆8K無失分，恢復狀態相當優異。

本季以1年1500萬美元（約新台幣4.4億）加盟藍鳥的薛哲，今年開季僅出賽1場就因右手拇指發炎被放進15天傷病名單，並之後再轉至60天傷病名單，直到美國時間13日才正式開始復健賽，當時面對守護者3A投4.1局掉2分，用球數56球。

薛哲今天首局的投球僅因保送讓對手上壘，第2局還連續送出3次三振展現超強壓制力，不過在3局下半遭遇亂流，面對首棒打者麥克唐納（Tyler McDonough）先是被敲安，之後又因投手犯規讓對手攻佔得點圈，所幸最後靠著隊友守備以及自身的K功化解危機。

4局下半，縱使薛哲因觸身球及四壞保送形成一二壘有人局面，但最後還是力保不失，5下續投時三振掉麥克唐納抓下第1個出局數後，教練團選擇啟用牛棚，讓薛哲今天的工作到此告一段落。

薛哲今日用75球投完4.1局，其中48顆為好球，僅被敲出1支安打且無失分，送出8次三振與2次保送，最快球速94.2英里（約151.6公里），持續朝重返大聯盟努力。

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