湖人隊易主！ 道奇老闆砸將近3000億收購球隊股權

擁有湖人隊的巴斯家族已決定將大部份股權出售給道奇老闆、TWG Global主席兼行政總裁華特，以100億美元售出。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕NBA豪門球隊洛杉磯湖人隊傳出易主消息，《ESPN》報導指出，擁有湖人隊的巴斯（Buss）家族已決定將大部份股權出售給道奇老闆、TWG Global主席兼行政總裁華特（Mark Walter），以100億美元（約新台幣2959億）售出，創下美國職業體育史上最高價紀錄。

湖人隊總裁珍妮．巴斯預計將續任。（歐新社）

根據《ESPN》報導，將湖人隊的多數股權出售給華特之後，巴斯家族將在一段時間內保留湖人隊的少數股權，預計超過15%。知情人士透露．現任湖人隊總裁珍妮．巴斯（Jeanie Buss）將續留，在未來數年內繼續負責球隊營運。在巴斯家族與華特的協議中載明，珍妮．巴斯將在未來持續掌控湖人隊，華特也完全支持此安排。

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TWG Global主席兼行政總裁華特高度涉略多項職業體育事業，包含美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊、WNBA洛杉磯火花隊、比莉珍盃（Billie Jean King Cup）、一級方程式賽車（F1）凱迪拉克車隊等都有持股。

湖人隊前老闆傑瑞．巴斯（Jerry Buss）於1979年以6750萬美元（約新台幣19.9億）買下湖人隊之後，湖人隊就一直是巴斯家族所有，傑瑞．巴斯過世後，湖人隊由子女接手經營，女兒珍妮．巴斯也擔任湖人隊總裁至今。

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