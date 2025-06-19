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MLB》睽違2205天的完封僅差一步！勇士「拍賣哥」送大都會4連敗

2025/06/19 10:25

塞爾。（美聯社）塞爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場迎戰大都會，8屆明星王牌左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）雖距離睽違2205天的完封僅差一步，但仍繳出8.2局無失分的超優質表現，終場幫助球隊以5：0送給大都會4連敗。

斧頭幫打線在首局就發動攻勢，開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）相中先發投手布萊克本（Paul Blackburn）的第1球，就扛出中外野方向「首局首打席首球」全壘打先馳得點。

不過勇士的攻勢不僅如此，在二三壘有人的情況下，大都會捕手托倫斯（Luis Torrens）用身體擋下提前落地的球路後，用面罩觸碰仍在滾動的球形成犯規，讓壘上的跑者各推進一個壘包，兵不血刃攻下分數，隨後歐蘇納（Marcell Ozuna）也靠著高飛犧牲打幫助球隊打下3分大局。

除了1局下的攻勢之外，4、7兩局分別靠著對手暴投以及歐森（Matt Olson）本季第15轟各拿1分，持續幫助球隊進帳分數。

打線給予火力援護，掛帥主投的塞爾也是越投越起勁，一路封鎖對手8局1分未失，9局上半教練團選擇讓他續投，力拚睽違已久的完封勝，面對首名打者索托（Juan Soto）擊出軟弱滾地球，但沒想到塞爾下丘後飛撲攔截傳向一壘刺殺出局，上演一次精采的美技守備。

接著面對阿隆索（Pete Alonso）全用速球飆出三振，距離目標僅差一步之遙，但隨後被尼莫（Brandon Nimmo）擊出安打後，教練團也決定起用牛棚，讓塞爾無緣再寫個人紀錄，不過球隊最終靠著終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）關門成功，守住最後勝利。

塞爾本場比賽主投8.2局，用了多達116球，被敲出5支安打沒有失分，送出7次三振沒有失分，他上一次投到8.2局，已要回溯到美國時間2019年6月5日，同時也是他上一次達成完封的時刻，當時他面對皇家投完9局狂飆12次三振沒有失分，收下勝投。

塞爾今日8.2局的投球沒有失分，雖距離完封只差一步，但仍幫助勇士擊敗大都會。（圖片取自勇士官方X）塞爾今日8.2局的投球沒有失分，雖距離完封只差一步，但仍幫助勇士擊敗大都會。（圖片取自勇士官方X）

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