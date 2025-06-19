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MLB》又輸天使！金手套游擊手要命失誤釀大禍 洋基惡夢6連敗

2025/06/19 10:41

沃爾普今在8上發生要命失誤釀大禍。（法新社）沃爾普今在8上發生要命失誤釀大禍。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今在8上發生要命失誤釀大禍，終場洋基以2：3輸給天使，吞下惡夢6連敗。

天使在首局就突破洋基先發投手亞柏格（Ryan Yarbrough），沙努爾（Nolan Schanuel）轟出陽春砲，率隊先馳得點。不過洋基反擊來得很快，2下奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）回敬一發陽春彈，扳平比數。

洋基今天得分都靠全壘打，4下貝林傑（Cody Bellinger）炸出本季第10轟，是一發右外野陽春砲，幫助球隊取得領先。天使也不甘示弱，5上阿德爾（Jo Adell）把球轟出大牆，雙方2：2再度戰平。

雙方陷入僵局來到8上，天使1出局攻佔滿壘，這時阿德爾敲出游擊滾地球，原本洋基有機會抓雙殺解危，結果沃爾普接球時漏了一下，傳球又發生失誤，最終1個出局數都沒抓到，也讓天使跑回超前分。

洋基終場就以1分之差輸球，近期苦吞6連敗，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）此戰4打數熄火吞2K，打擊率降至0.366。

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