MLB》又輸天使！金手套游擊手要命失誤釀大禍 洋基惡夢6連敗

沃爾普今在8上發生要命失誤釀大禍。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基金手套游擊手沃爾普(Anthony Volpe)今在8上發生要命失誤釀大禍,終場洋基以2:3輸給天使,吞下惡夢6連敗。

天使在首局就突破洋基先發投手亞柏格(Ryan Yarbrough),沙努爾(Nolan Schanuel)轟出陽春砲,率隊先馳得點。不過洋基反擊來得很快,2下奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)回敬一發陽春彈,扳平比數。

洋基今天得分都靠全壘打,4下貝林傑(Cody Bellinger)炸出本季第10轟,是一發右外野陽春砲,幫助球隊取得領先。天使也不甘示弱,5上阿德爾(Jo Adell)把球轟出大牆,雙方2:2再度戰平。

雙方陷入僵局來到8上,天使1出局攻佔滿壘,這時阿德爾敲出游擊滾地球,原本洋基有機會抓雙殺解危,結果沃爾普接球時漏了一下,傳球又發生失誤,最終1個出局數都沒抓到,也讓天使跑回超前分。

洋基終場就以1分之差輸球,近期苦吞6連敗,當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)此戰4打數熄火吞2K,打擊率降至0.366。

Yankees fans we need to have a serious conversation about Anthony Volpe’s future in New York pic.twitter.com/LerwHVIh2v