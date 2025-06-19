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MLB》領先8分全花光還被「開魯閣」！光芒猛灌18安逆轉勝金鶯

2025/06/19 11:51

光芒今日迎戰金鶯無畏8分落後，最終上演逆轉秀拿下勝利。（路透）光芒今日迎戰金鶯無畏8分落後，最終上演逆轉秀拿下勝利。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今在主場迎戰金鶯的光芒，進行4連戰的第3場比賽，雖然一度落後金鶯多達8分，但光芒打線韌性十足，單場猛灌18支安打逆轉超前，甚至還「開對手魯閣」，最終以12：8收下勝利。

金鶯在2局上半火力全開，考瑟（Colton Cowser）在一二壘有人時敲出中外野方向的3分打點全壘打先馳得點，即便光芒接著抓下1出局後，穆林斯（Cedric Mullins）也一棒扛出中右外野的陽春砲再下一城。

不過攻勢不僅如此，金鶯又靠著安打與對手失誤攻佔得點圈，擔任先發3棒的韓德森（Gunnar Henderson）擊出適時安打再添分數，此時光芒換上凱利（Kevin Kelly）拆炸彈也於事無補，面對首名打者勞瑞安諾（Ramón Laureano）也被扛出一發3分砲，單局金鶯攻下8分大局。

不過光芒可不輕言放棄，3局下半靠著3支安打追回3分，4局下米德（Curtis Mead）與卡米內洛（Junior Caminero）分別敲出三壘安打與一壘安打攻下1分，5局下半更是靠著保送與兩支安打，將分差追近至2分。

而光芒在一壘有人且2人出局時，選擇將第2棒的米德換下，派出B.洛爾（Brandon Lowe）上場代打，他在滿球數的情況下不負眾望，鎖定內角高96.1英里（約154.7公里）速球，掃出中左外野追平比數的兩分砲，讓金鶯浪費掉多達8分的領先。

7局下半，金鶯換上基特里奇（Andrew Kittredge）上場中繼，雖然連飆2K抓下兩出局，但隨後被擊出安打，還發生暴投以及投出保送形成一二壘有人，光芒則不放過這次超前比數的大好機會，卡米內洛擊出中間方向的平飛球，二壘手哈勒戴（Jackson Holliday）飛撲後沒接到形成安打，讓二壘跑者趁機溜回本壘攻下超前分。

光芒逆轉比數後仍不滿足，接著上場打擊的J.洛爾（Josh Lowe）與阿蘭達（Jonathan Aranda）接連敲安，助隊單局再灌進4分，最後球隊派出惠特利（Forrest Whitley）與費班克斯（Pete Fairbanks）成功守成，幫助球隊達成得來不易的逆轉勝。

光芒能靠著強大的火力取得最終勝利，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，光芒追平了隊史落後分差逆轉勝的紀錄，先前在美國時間2012年8月18日與2009年7月25日都曾發生過。

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