MLB》領先8分全花光還被「開魯閣」！光芒猛灌18安逆轉勝金鶯

光芒今日迎戰金鶯無畏8分落後,最終上演逆轉秀拿下勝利。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕今在主場迎戰金鶯的光芒,進行4連戰的第3場比賽,雖然一度落後金鶯多達8分,但光芒打線韌性十足,單場猛灌18支安打逆轉超前,甚至還「開對手魯閣」,最終以12:8收下勝利。

金鶯在2局上半火力全開,考瑟(Colton Cowser)在一二壘有人時敲出中外野方向的3分打點全壘打先馳得點,即便光芒接著抓下1出局後,穆林斯(Cedric Mullins)也一棒扛出中右外野的陽春砲再下一城。

不過攻勢不僅如此,金鶯又靠著安打與對手失誤攻佔得點圈,擔任先發3棒的韓德森(Gunnar Henderson)擊出適時安打再添分數,此時光芒換上凱利(Kevin Kelly)拆炸彈也於事無補,面對首名打者勞瑞安諾(Ramón Laureano)也被扛出一發3分砲,單局金鶯攻下8分大局。

不過光芒可不輕言放棄,3局下半靠著3支安打追回3分,4局下米德(Curtis Mead)與卡米內洛(Junior Caminero)分別敲出三壘安打與一壘安打攻下1分,5局下半更是靠著保送與兩支安打,將分差追近至2分。

而光芒在一壘有人且2人出局時,選擇將第2棒的米德換下,派出B.洛爾(Brandon Lowe)上場代打,他在滿球數的情況下不負眾望,鎖定內角高96.1英里(約154.7公里)速球,掃出中左外野追平比數的兩分砲,讓金鶯浪費掉多達8分的領先。

