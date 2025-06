卡洛爾。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今日掃出本季第9支三壘安打,並跑回全隊唯一1分,終場響尾蛇以1:8不敵藍鳥,吞下3連敗,勝率跌破5成。

卡洛爾在6局上半鎖定藍鳥左投洛爾(Eric Lauer)的內角速球,敲出右外野平飛安打,球一路滾到外野,卡洛爾飛速衝上三壘,本季第9支三壘安打出爐,目前三壘安打數獨霸全聯盟。

隨後卡洛爾靠著小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)的滾地球掩護回到本壘得分,幫助球隊破蛋,不過這也是響尾蛇此戰唯一1分。

卡洛爾在8上被觸身球砸到左手,8下提前退場,根據外媒消息,他已經接受X光檢查,結果為陰性,並沒有骨折,預計傷勢並不嚴重。

Corbin Carroll legs out his league-leading 9th triple of the season pic.twitter.com/v5qtVJajAZ