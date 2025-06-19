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MiLB》沙子宸優質先發但「問天」吞敗 李灝宇4打數0安苦吞2K

2025/06/19 12:46

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家1A的台灣好手「大沙」沙子宸，今日面對天使1A掛帥先發表現優異，主投6局無責失分繳出優質先發內容，但打線遭到壓制以1：5吞敗，讓大沙「問天」吞下本季第3敗。

沙子宸首局面對開路先鋒雖被擊出長打，並靠著犧牲觸擊迎來三壘有人局面，但最後仍化解危機，隨後大沙也穩定下來展現壓制力，2到5局的投球都未讓打者攻佔到得點圈。

不過來到6局上半，首名打者安打上壘後並靠著隊友滾地球掩護站上二壘，此時沙子宸還發生暴投，讓跑者來到三壘得分大門口，不過隨即飆出三振抓到第2個出局數，並讓6棒的威默（John Wimmer）擊出滾地球，眼看就要安穩度過危機，但二壘手Jared Sprague-Lott發生失誤，最終還是失掉分數，所幸最後沙子宸仍讓對手打出滾地球結束這個半局。

運動家在7局啟用牛棚，讓宣告沙子宸的工作告一段落，今天用了86球投完6局，被敲出5支安打失掉1分（非自責分），送出6次三振與1次保送，防禦率降至2.70。

另外在老虎3A打拚的「台灣怪力男」李灝宇，今天擔任先發1棒二壘手出賽，可惜今天4打數沒有安打還苦吞2K，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別稍降至.258與.765。

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

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