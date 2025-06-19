MLB》大谷軟手沒差！史密斯驚天代打再見轟 宇宙道奇狂飆5連勝

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日靠著史密斯（Will Smith）敲出代打再見轟，戲劇性以4：3力壓教士，狂飆5連勝。

道奇25歲潛力右投斯漢（Emmet Sheehan）今天離開傷兵名單重返大聯盟，擔任先發投手對戰教士，本季初登板主投4局退場，用球數65球，最快球速96.7英哩（約155.6公里），被敲3安失1分，有6次三振、無四死球，防禦率2.25。

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前4局遭封鎖的道奇，在5下展開反攻，首名打者馬恩西（Max Muncy）擊出三壘安打，下一棒帕赫斯（Andy Pages）敲出高飛犧牲打追平比數。道奇攻勢還沒結束，接著艾德曼（Tommy Edman）和金慧成相繼敲安攻佔二三壘，大物捕手拉辛（Dalton Rushing）掃出右外野安打直接清壘，道奇攻下3分大局逆轉。

9上教士把握馬恩西失誤展開反撲，在無人出局滿壘情況下，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出高飛犧牲打追回1分，接著柏格茲（Xander Bogaerts）二壘安打扳平戰局。

史密斯代打再見轟。（美聯社）

9下1出局後，道奇換上代打史密斯，他棒打教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），敲出右外野再見陽春砲，率隊收下5連勝。

昨天慘吞4K的日本巨星大谷翔平，今天前二打席都敲出深遠飛球出局，第5局打出內野滾地形成雙殺，7下第四打席在滿壘局面被三振，全場4打數繳白卷，賽後打擊率為0.292。

道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）此戰後援5局，失2分（1責失），有3次三振，進帳本季第2勝。

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