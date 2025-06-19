MLB》戲劇性代打再見轟！ 明星捕手史密斯創下道奇隊史新紀錄

史密斯。（法新社）
廖志軒／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇明星捕手史密斯（Will Smith）今天敲出代打再見轟，率隊以4：3力壓教士，史密斯也締造隊史紀錄。
史密斯今天沒有先發在板凳待命，9下上場代打，逮中教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）一顆偏低變速球，轟出右外野再見陽春砲，一棒結束比賽，道奇主場瞬間陷入瘋狂。
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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是史密斯生涯第3支代打再見轟，寫下道奇隊史新紀錄。而綜觀大聯盟史上，史密斯3支代打再見轟並列第2多，僅次吉昂比（Jason Giambi）的6轟。
史密斯目前繳出8轟、打擊率0.333、OPS為0.966，表現相當亮眼，他表示：「我稍微調整了打擊機制，目前狀態很好，這一切都是努力的成果，希望能維持這樣的手感。」
Most career pinch-hit walk-off home runs, MLB history:— Sarah Langs （@SlangsOnSports） June 19, 2025
Jason Giambi: 6
Will Smith: 3
Charlie Culberson: 3
Larry Sheets: 3 （Gavin’s father!）
Gates Brown: 3 https://t.co/KZNQrHdl4R