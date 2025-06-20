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體育 籃球 NBA

雷霆力拚總冠軍、山本由伸先發對決教士 今日賽事預告與轉播

2025/06/20 06:43

雷霆一哥SGA」吉爾吉斯亞歷山大（右）。（資料照，法新社）雷霆一哥SGA」吉爾吉斯亞歷山大（右）。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA總冠軍賽第6戰，溜馬將在主場迎戰雷霆。系列賽陷入2勝3敗的溜馬，今天在自家主場力拚延長戰線至生死戰；聽牌的雷霆則要力拚總冠軍。敬請鎖定轉播。

大聯盟轉播方面，道奇與教士4連戰最後一場，道奇推出日籍右投山本由伸，這位26歲右投本季出賽14場，拿到6勝5敗、防禦率2.64。教士推出25歲右投柏格特（Ryan Bergert）迎戰。

另一場是勇士在主場面對大都會，勇士推出26歲明星右投史崔德（Spencer Strider），本季先發戰績1勝5敗、防禦率4.35。大都會推出32歲右投霍姆斯（Clay Holmes），本季先發14場戰績7勝3敗、防禦率2.87。

中職今天有3場賽事，味全龍在天母球場面對中信兄弟，味全派出洋投龍聖，迎戰兄弟洋投羅戈；樂天桃猿在桃園球場面對統一獅，樂天推出洋投魔神樂，迎戰獅隊洋投蒙德茲；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對富邦悍將，台鋼推出洋投艾速特，面對悍將洋投布坎南。

NBA總冠軍賽

08：30 NBA 雷霆 VS 溜馬 總冠軍賽G6

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07：10 大都會 VS 勇士 
10：00 教士 VS 道奇 

轉播：愛爾達體育2台

日職

17：00 西武獅 VS 讀賣巨人

轉播：DAZN 1

中職

18：30 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台
18：30 中信兄弟 VS 味全龍 愛爾達體育2台
18：30 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN 2

桌球

17：00 WTT球星挑戰賽 盧比安納站 第二日 （上）
23：00 WTT球星挑戰賽 盧比安納站 第二日 （下）

轉播：愛爾達體育3台

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