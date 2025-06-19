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WTT》苦戰5局不敵46歲葡萄牙華裔老將 17歲葉伊恬無緣挺進正賽

2025/06/19 15:44

葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今天凌晨在2025年WTT盧比安納球星挑戰賽女單資格賽最終輪，激戰5局後以2:3不敵46歲的葡萄牙直板老將傅玉，無緣挺進正賽。

世界排名80的葉伊恬資格賽首戰以直落三擊落19歲的中國小將徐奕後，次輪再以11:6、11:8、7:11、11:8解決世界排名183的南韓女將崔海恩。

世界排名83的傅玉左推右攻的傳統直板打法，目前在世界桌壇相當罕見，她在1998年離開中國到西班牙打球，後來入籍葡萄牙。面對傅玉的高拋發球，葉伊恬還不適應，首局就被吃了5顆發球，以5:11讓出。次局起葉伊恬靠著正、反手強攻，以16:14、12:10連下兩城，第4局也取得7:6領先，但隨後被對手打出一波5:1的反擊，8:11被對手扳平戰局。

決勝局，葉伊恬在開局5:3領先下，換邊後連續接發球失誤，被傅玉發動一波6:1猛攻，反倒以6:9落後，葉伊恬雖然全力反攻追到9:10，但隨後一記發球後正手搶攻，被對手冷不防的反手推擋回擊得手，最終9:11飲恨。

世界排名142的黃愉偼，資格賽首輪以3:2險勝克羅埃西亞女將阿洛帕薇琪，寫下對戰3連勝，但次輪先盛後衰，以13:11、6:11、9:11、5:11不敵世界排名88的中國新秀韓菲兒，無緣晉級正賽。

男女單打正賽今天登場，世界排名51的馮翊新首輪將迎戰世界排名49的英國名將皮契福德；高承睿首輪輪空，32強將遭遇香港一哥黃鎮廷和斯洛維尼亞老將托基奇的勝方。

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