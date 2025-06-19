日職》線上賭博風波延燒！ 西武外崎修汰等5人遭調查

西武獅外崎修汰。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職琦玉西武獅今天傳出共有4名球員和1名職員涉嫌參與線上賭博，埼玉縣警方已經對此展開調查，西武球團也對此發表聲明，公開與外界道歉。

歐力士投手山岡泰輔季前爆出參與海外線上撲克賽事，引發軒然大波，日本野球機構（NPB）在開季針對線上賭博問題，讓12支球團進行調查，並公布有8支球隊、16名相關人士涉入其中。

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根據日媒《Sponichi Annex》報導指出，西武獅共有4名球員和1名職員主動申報，4名選手分別是內野手外崎修汰和兒玉亮涼、捕手柘植世那，以及外野手長谷川信哉。琦玉縣警方已經約談上述5人，並針對他們的手機展開相關調查。

西武陣中共有5人參與線上賭博，球團發出聲明表示，針對參與線上賭博，球團內部曾要求球員自處申報，共有5人涉入，球團也主動向警方告知，深知線上賭博屬不當行為，坦承宣導不周，向球迷致上最誠摯歉意。

此外，西武球團也補充說明：「這5人對於出於好奇而參與線上賭博一事感到深深懊悔，對於球團的罰金處分並無異議，將密切關注今後執法機關的判決，並根據結果採取適當的處置。」

32歲的外崎修汰是西武本季的主戰三壘手，今年出賽58場，繳出2轟、18打點和打擊率0.231的數據，23歲的長谷川信哉則是擔任球隊的先發右外野手，本季出賽62場，貢獻4轟、19打點和打擊率0.233的成績。西武目前他們以35勝29敗的戰績暫居洋聯第3。

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