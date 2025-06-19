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MLB》領10億約的蒙塔斯3A防禦率破13 大都會將面臨關鍵抉擇

2025/06/19 17:48

蒙塔斯。（資料照，法新社）蒙塔斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前仍在小聯盟復健的大都會32歲右投蒙塔斯（Frankie Montas），今天在大都會3A先發，主投5局失掉7分，大都會3A最後以3比5敗給馬林魚3A。蒙塔斯本季在小聯盟出賽6場，防禦率高達12.05。

蒙塔斯今年季前以2年3400萬美元（約新台幣10.1億元）加盟大都會，春訓期間不慎出現闊背肌拉傷，無緣開季從大聯盟出發。蒙塔斯從美國時間5月24日開始投小聯盟復健賽。

大都會3A今與馬林魚3A之戰，蒙塔斯前3局沒有掉分，第4局被敲2安、外加1次高飛犧牲打，讓蒙塔斯單局失掉2分。蒙塔斯第5局不穩，先是被敲安、丟保送，接著遭馬林魚3A打者約翰斯頓（Troy Johnston）敲三分砲。

總計蒙塔斯先發5局用80球，當中只有47顆好球，被敲7安包含一發三分砲，失掉5分，賞2次三振、丟1次保送，另有1次暴投。蒙塔斯本季在3A先發4場吞3敗、防禦率13.19。

蒙塔斯今年復健賽到高階1A、3A登板投球，合計先發6場，共投18.2局被敲30安，挨了8發全壘打，被打擊率3成61，每局被上壘率為2.14。

按照大聯盟規定，投手可以在小聯盟進行30天的復健賽。由於期限將至，大都會必須做出是否要讓他重回大聯盟賽場的抉擇。

大都會總教練門多薩今天賽前受訪表示，「看看他今天登板後的感覺如何，我們當然希望看到投球執行力，然後我們需要做出決定。我們得要和他談談，但我們正接近必須要對他做出決定的期限。」

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