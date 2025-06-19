MLB》飛撲撞牆差點沒收再見全壘打 小塔提斯懊悔：只差0.5秒....

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星捕手史密斯（Will Smith）在9局下代打敲出再見全壘打，以4：3贏球，賞給教士3連敗。教士一哥小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）賽後受訪十分懊悔，因為自己差一點就可以沒收那支全壘打。

教士9局上先靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）在滿壘適時擊出高飛犧牲打，追回1分，柏格茲（Xander Bogaerts）之後掃出中外野二壘安打，打回追平分，助隊以3：3扳平戰局。9局下推出終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），但他卻在1出局後遭代打上場的史密斯，敲出右外野再見陽春砲，率隊收下5連勝。

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史密斯擊出的再見全壘打從教士右外野手小塔提斯手套旁穿過，落入右外野看台前排，他拼命追球，最後撞上全壘打牆跳起撲接，但還是差那麼一點點未能接住。小塔提斯賽後對此表示，自己跳起來的時候就慢了一點，那顆全壘打球離他很近，就差了那麼一點，大概慢了0.5秒。他認為這場比賽的勝負就藏在細節，每一個小動作都至關重要，每一球、每一個守備都不能掉以輕心。

教士面對道奇苦吞3連敗，如果再輸一場就遭到橫掃，雙方在國聯西區的分差也拉開至6場，小塔提斯坦言，明天必須設法贏下來，大家都很清楚這一點，自己必須打得更好才行。

小塔提斯。（法新社）

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