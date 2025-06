MLB》要命失誤讓條紋軍吞6連敗 洋基新星沃爾普坦言判斷出錯

洋基游擊手沃爾普(右)發生關鍵失誤。(路透)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天雖然中斷連續30局0得分的窘境,但條紋軍最後以2比3敗給天使,洋基吞下6連敗,這是洋基自2023年8月以來最長的連敗。此戰發生關鍵失誤的洋基游擊手沃爾普(Anthony Volpe)表示,「每一天都是新的一天。我們不會讓今天發生的事情影響我們,比賽結束後,你從中吸取教訓,無論好壞,明天又是新的一天,這就是棒球最棒的地方。」

此戰8局上天使1出局攻占滿壘,當時雙方是2比2平手,天使打者阿德爾(Jo Adell)敲游擊方向滾地球,沃爾普有機會策動雙殺來化解危機,沃爾普選擇等球來再接球,他第一時間沒接好、傳二壘時又發生暴傳,讓天使攻下關鍵超前分。洋基最後輸球吞下6連敗。

請繼續往下閱讀...

沃爾普受訪談到第8局的失誤時表示,自己應該要積極去搶接球來完成守備,認為自己第一時間的判斷有錯。

近期遇到低潮的沃爾普,過去7場比賽共26打數僅出現3安,這段期間的打擊率為1成15。沃爾普本季出賽72場,有8轟、39分打點,打擊率為2成35。

沃爾普說,「我知道自己可以做好,每個人對自己的要求都很高,但我們現在沒有做好該做的事情。我們會繼續努力,並彼此督促...現在就是表現不好,沒做到該做的事,你可以決定控制揮棒,所以你得要做得更好。」

Yankees fans we need to have a serious conversation about Anthony Volpe’s future in New York pic.twitter.com/LerwHVIh2v