MLB》要命失誤讓條紋軍吞6連敗 洋基新星沃爾普坦言判斷出錯

洋基游擊手沃爾普（右）發生關鍵失誤。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天雖然中斷連續30局0得分的窘境，但條紋軍最後以2比3敗給天使，洋基吞下6連敗，這是洋基自2023年8月以來最長的連敗。此戰發生關鍵失誤的洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）表示，「每一天都是新的一天。我們不會讓今天發生的事情影響我們，比賽結束後，你從中吸取教訓，無論好壞，明天又是新的一天，這就是棒球最棒的地方。」

此戰8局上天使1出局攻占滿壘，當時雙方是2比2平手，天使打者阿德爾（Jo Adell）敲游擊方向滾地球，沃爾普有機會策動雙殺來化解危機，沃爾普選擇等球來再接球，他第一時間沒接好、傳二壘時又發生暴傳，讓天使攻下關鍵超前分。洋基最後輸球吞下6連敗。

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沃爾普受訪談到第8局的失誤時表示，自己應該要積極去搶接球來完成守備，認為自己第一時間的判斷有錯。

近期遇到低潮的沃爾普，過去7場比賽共26打數僅出現3安，這段期間的打擊率為1成15。沃爾普本季出賽72場，有8轟、39分打點，打擊率為2成35。

沃爾普說，「我知道自己可以做好，每個人對自己的要求都很高，但我們現在沒有做好該做的事情。我們會繼續努力，並彼此督促...現在就是表現不好，沒做到該做的事，你可以決定控制揮棒，所以你得要做得更好。」

Yankees fans we need to have a serious conversation about Anthony Volpe’s future in New York pic.twitter.com/LerwHVIh2v — Evil Empire （@octoberstanton） June 19, 2025

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