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MLB》二刀流大谷的日常有多瘋狂！ 天使前隊友說給你聽

2025/06/19 19:35

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平在效力天使時期展現鬼神二刀流，與他驚人的訓練量息息相關，前隊友近日上節目分享「一日二刀流大谷的日常」時，直呼訓練量超乎想像。

曾效力過天使的明星重砲摩斯塔卡司（Mike Moustakas）在播客節目《Diggin' Deep Shows》擔任主持人，日前請來生涯累積325轟的前隊友阿普頓（Justin Upton）分享他們眼中的大谷翔平的一天，阿普頓回憶道：「如果你不是每天親眼看到，就無法真正了解大谷翔平的價值所在，他的每日訓練流程簡直難以置信，再加上他之後還要上場二刀流的那一天，這真的很瘋狂。」

阿普頓認為大谷在那麼大的訓練量下，成為全聯盟最強的球員，這樣的選手一輩子也可能只出現這麼一位。他透露，大谷每天上場前的前3個小時要以投手身分熱身、重訓和牛棚練投，用完餐之後再進行打擊練習，每天的練習都排得很滿，但他都會一項不漏地完成這一切。

兩人還聊到天使的紅色發球機，摩斯塔卡司笑說：「你應該也打不到那台機器投出來的球，我連靠近它都不敢。」阿普頓回應，「那是會投出軟球的機器，可是大谷卻能輕鬆地擊中那些球。」摩斯塔卡司直呼大谷翔平的打擊很誇張，因為他的擊球初速有破114英哩。

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