青春動滋券再加碼！全台YouBike也能用

體育署此次與YouBike合作不僅鼓勵青年族群透過自行車探索遊憩、感受運動樂趣，同時也達到環境永續與健康促進的雙重目標。（體育署提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕青春動滋券再加碼，7月中旬起，全台YouBike都適用！教育部體育署為鼓勵青年族群積極參與體育活動及觀賞賽事，規劃每年常態性發放16歲至22歲國民每人500元青春動滋券，適用範圍聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業。為擴大抵用範圍，自今（114）年7月15日起開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」，也邀請全國高級中等以上學校及所屬單位申請成為合作店家，共同提升運動風氣。

為推廣全民運動風氣並響應綠色運輸政策，體育署首度與YouBike合作導入「移動型運動場域」概念，透過日常通勤或假日休憩的騎乘活動，讓青年族群在無形中融入運動習慣，作為最生活化、無壓力的運動方式。民眾登入於動滋網（500.gov.tw）「我的青春動滋券」頁面選擇兌換「YouBike動滋騎乘券」，並完成YouBike會員帳號驗證後，即可兌換等值面額的YouBike動滋騎乘券，兌換後系統自動歸戶至民眾YouBike會員帳號。

請繼續往下閱讀...

民眾可於全國YouBike租借據點使用，騎乘完畢後，系統先扣除相關優惠（如定期票、各縣市政府騎乘補貼、敬老愛心、轉乘、學生卡、市民卡等），剩餘待扣金額再從騎乘券優先扣除，若騎乘券不足全額抵扣，差額再由民眾自付。如欲查詢騎乘券效期、餘額與使用紀錄，請下載YouBike官方App。

體育署提醒，民眾騎乘YouBike前須完成投保「公共自行車傷害險」，並遵守交通規則禮讓行人，避免發生交通事故。此次合作不僅鼓勵青年族群透過自行車探索遊憩、感受運動樂趣，同時也達到環境永續與健康促進的雙重目標。

此外，體育署也積極邀請全國各縣市轄下高級中等以上學校及所屬單位申請成為合作店家，並訂於明（20）日下午2時於國立暨南國際大學辦理中部地區說明會（運動業者報名網址：https://www.surveycake.com/s/0ZKe4、學校報名網址：https://www.surveycake.com/s/9r437），輔導中部地區學校及運動業者讓青春動滋券可抵用學校辦理體育相關活動或賽事，適用範圍包含運動相關知識、安全教育或體驗活動（如：自行車騎乘、水上活動、登山健行、路跑等）；又如觀賞運動賽事、運動主題相關展演（如：專題演講、體育表演會、運動相關博覽會等），以及參觀運動文化場館或博物館，促進青年族群踴躍嘗試及參與體育運動。有關青春動滋券相關訊息，請上動滋網查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法