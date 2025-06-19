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TPBL冠軍賽》海神扳平戰局回主場！G3發放應援TEE、唱享溫馨還有優惠

2025/06/19 18:35

海神球員蘇文儒。（高雄海神提供）海神球員蘇文儒。（高雄海神提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊Back 4 More浪洄初心，TPBL元年總冠軍賽系列戰第2戰扳平戰局，第3戰21日（六）、第4戰23日（一）將回到主場高雄巨蛋點燃戰火，關鍵第3戰將發放限量應援TEE。總冠軍系列賽連兩場繳佳作的蘇文儒，對於球迷在客場應援十分感動，「現在要回到自己的主場了，希望神隊友可以繼續幫我們加油！」

奪冠首年因傷缺席的蘇文儒，在總冠軍賽系列戰表現傑出，他特別感謝球迷朋友，「看到很多神隊友客場幫我們應援，真的很感動。讓我們感覺在他鄉不是孤單奮戰。現在要回到自己的主場了，希望神隊友可以一起回來高雄巨蛋，繼續幫我們加油！」

為紓緩排隊進場人潮，總冠軍賽系列戰入場時程提前，21日調整為15:00開放入場，23日17:00開放入場。21日將於1A、2B入口整隊發放應援TEE兌換券，憑券即可至環廊攤位領取應援TEE。應援TEE兌換券整隊時間為14:00，兌換券發放時間為14:30。（數量有限，發完為止） 全家應援席（VIP、1S）入場即可領取。

高雄市政府運動發展局與高雄全家海神隊攜手推廣籃球運動，推出高雄市國小、國中、高中學生，持一卡通數位學生證於總冠軍賽主場賽事現場，即可以 $50元購買2B門票。（現場購票原價 $450元，名額有限，額滿為止）*21日現場僅販售運發局學生專案2B票券，將自15:00起開放售票。

另外，2025年7月31日前持總冠軍賽高雄全家海神隊主場賽事票根至享溫馨高雄地區KTV消費，即享歡唱/包廂費8折，勝場加碼4人（含）以上來店消費，即贈享溫馨招牌套餐。

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海神主場優惠資訊。（高雄海神提供）海神主場優惠資訊。（高雄海神提供）

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