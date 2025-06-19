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中職》赴美邀請3大台將 台鋼球團選秀展「雄」心壯志

2025/06/19 18:50

左起至右為劉致榮、林家正、鄧愷威。（資料照，本報合成照）左起至右為劉致榮、林家正、鄧愷威。（資料照，本報合成照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職選秀30日登場，今天中午12點報名截止，曾上過大聯盟的台灣投手黃暐傑確定投入選秀，而手握狀元籤的台鋼雄鷹，6月初派員赴美接觸林家正、劉致榮、鄧愷威等3大旅美球員，3人皆表達希望繼續留在美國發展的想法，使得今年選秀確定只有一位旅外球員選秀。

以下為台鋼球團新聞稿：

六月初，台鋼雄鷹球團由楊士霈副領隊帶領球探部王梓安、國際部張家福赴美國，陸續與林家正、劉致榮、鄧愷威等幾位旅外選手會面，當面了解這幾位旅外選手現在的狀況，並且親自邀請他們返國參加選秀，期間也看到林家正與鄧愷威的實戰比賽，並透過旅美球探實際觀察劉致榮Live BP的狀況，除了贈送高雄在地名產給予選手，也嘉勉選手未來不論是旅美生涯或其他選擇，都送上台鋼雄鷹球團的關心與問候。

上週後球團陸續接到幾位旅外選手回覆，表達現階段仍希望繼續留在美國發展的想法，球團也給予祝福，並希望幾位旅外選手們能夠在接下來的季賽順利健康，為台灣選手爭光。

一行3人另於球賽空檔，當日往返德州與亞利桑那州，實際參觀Drive line運科中心，期待此行能為日後雄鷹振翅奠下更加雄厚的基礎。

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