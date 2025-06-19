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日職》前8.1局無安打！火腿強投北山亘基飆本季第3場完投宰巨人

2025/06/19 20:06

北山亘基。（資料照，記者林正堃攝）北山亘基。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，日本火腿今在東京巨蛋與讀賣巨人3連戰最後一場，火腿26歲強投北山亘基今天飆出9局失1分完投勝，其中開賽讓對手20上20下，前8.1局讓對手無安打，火腿隊最終以4比1贏球。這是北山亘基今年第3勝完投勝。

北山亘基此戰前6局讓巨人軍打線18上18下，第7局連續解決2人後，北山亘基對巨人打者泉口友汰丟保送，這是巨人軍全場首次上壘，北山亘基讓巨人球星吉川尚輝敲右外野飛球出局，化解該半局巨人軍攻勢。

北山亘基續投第8局讓對手3上3下，第9局1出局後，北山被巨人捕手大城卓三敲陽春砲，巨人軍避免被無安打、同時得到球隊第1分。北山亘基解決巨人球星丸佳浩、中山禮都，北山飆出本季第3場完投勝。

總計北山亘基完投9局用122球，僅被敲1安就是挨陽春砲，賞5次三振、丟1次保送，失掉1分，賽後防禦率為1.15。北山亘基收下今年第5勝；此外，北山亘基是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。

日本火腿打線第2局靠上川畑大悟的適時二壘安打先拿1分，第3局火腿單局敲4安、外加1次高飛犧牲打，單局進帳3分。日本火腿全場有10支安打，古巴洋砲A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）單場4安1打點。

賽前防禦率以1.08暫居中央聯盟防禦率王的巨人投手山崎伊織，此戰先發5局用107球，被敲10安，失掉4分，賞7次三振、丟1次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率升至1.48。

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