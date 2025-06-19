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WTT挑戰賽》5局大戰扳倒中國新生代組合 日本張本兄妹挺進混雙8強

2025/06/19 19:36

日本組合張本智和（後）、張本美和擊退中國搭檔，挺進混雙8強。（取自WTT微博）日本組合張本智和（後）、張本美和擊退中國搭檔，挺進混雙8強。（取自WTT微博）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕日本「兄妹檔」張本智和/張本美和今天在2025年WTT盧比安納球星挑戰賽混雙首輪，以3:2力克中國新生代組合黃友政/陳熠，闖進8強，下一輪將遭遇南韓頭號種子林鐘勳/申裕斌及斯洛維尼亞組合赫里巴爾/托芬特的勝方。

22歲的張本智和過去幾年都和左手持拍的早田希娜搭檔，兩人在2021、23年世界錦標賽兩度奪下混雙銀牌，世界排名一度高居第2；6月16日剛歡度17歲生日的張本美和，近兩年則和左手好手松島輝空搭配混雙，兩人目前世界排名第4。不過，張本智和去年底就表示，未來只想和妹妹搭檔混雙，今年世錦賽結束後，張本美和也表示想和哥哥配混雙，雖然兩人都是右手持拍，但因為是一家人，溝通起來更順暢。

其實，張本兄妹早在2022年突尼斯挑戰賽就曾攜手合作，兩人一路過關斬將，最終在決賽以3:2逆轉台灣組合馮翊新/陳思羽，抱走冠軍。睽違近3年，張本兄妹再度聯手，首輪就碰上今年合力奪下杜塞道夫支線賽冠軍的黃友政/陳熠。首局，張本兄妹在8:4領先下被追到9平，決勝時刻，陳熠正手攻擊出界，隨後張本智和接發球出現的幸運的擦邊，日本組合11:9先馳得點。

世界排名98的黃友政/陳熠，次局改變接發球順序後打得比較順手，5:1開局後一路領先，11:7扳回一城。第3局，張本兄妹在開局2:3落後下，張本美和正、反手攻擊得心應手，一口氣連拿7分，11:4再度取得局數超前。中國組合第4局克服5:8落後，打出一波6:1的反撲，11:9再度扳平戰局。

決勝局，張本兄妹在2:3落後下連拿4分，包括一記幸運的擦網球，以6:3反超，中國組合雖然靠著黃友政連續搶攻得手追到8:7，關鍵時刻，張本美和接發球擰拉得分，緊接著黃友政接發球失誤，張本兄妹連拿3分，11:7鎖定勝利。

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