網球》遭爆偷吃模特兒 搞不倫戀的日本名將錦織圭發聲向妻子致歉

日本網球名將錦織圭（左）與妻子觀月亞子（右）。（取自錦織圭IG）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本網球名將錦織圭與模特兒妻子觀月亞子結婚多年，昨天遭日本媒體《週刊文春》獨家爆料，錦織圭私下和UNIQLO合作模特兒大口亞月交往。錦織圭今天發聲明致歉，「我讓妻子、孩子們，以及雙方感到悲傷與傷害，對此深感反省。」

錦織圭與2020年與名模觀月亞子登記結婚，育有2兒，直到2022年補辦婚禮。根據《週刊文春》爆料，當年12月錦織圭赴夏威夷參賽，就主動搭訕大口亞月，並展開不倫戀情。雖然雙方一度「分手」，但去年又復合，錦織圭於今年6月11日被《週刊文春》拍到在深夜同返東京港區高級住宅。

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日本網球名將錦織圭。（資料照，歐新社）

日媒《Daily》報導，錦織圭透過聲明表示，「這次因為我的不誠實行為，給支持我的各位、網球迷、網球鞋會、贊助商等相關人士造成擔憂、困擾，我在此深深致歉。我也讓妻子、孩子們，以及雙方父母感到悲傷與傷害，我對此深感反省。」

「今後，為了作為一名有責任感的社會人士，完成我的選手生涯，我將專注於網球比賽，並透過成績努力贏回大家的信任。」錦織圭在文末寫道。

現年35歲的錦織圭，ATP職業生涯最佳世界排名曾達第4，曾在2014年美網摘得男單亞軍，並於2016年里約奧運獲得男單銅牌。錦織圭近年受傷傷勢影響，近期也因腰傷缺席法網，目前世界男單排名為66名。

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